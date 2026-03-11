RAC1 sufre un revés inesperado mientras animaban al City de Guardiola: «¡Esto es una carnicería!»

RAC1 se las prometía muy felices en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. La emisora de referencia de los culés hizo un amplio despliegue esperando un resultado muy diferente al 3-0 final y sufrieron de lo lindo con los goles de Fede Valverde. El uruguayo hizo un hat-trick que les hizo decir que «era el partido de su vida» y finalmente llegaron a una conclusión con su último tanto: «Esto es una carnicería».