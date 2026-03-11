Resultado el Real Madrid – Manchester City en directo online | Resumen, cómo va y goles del partido de la Champions League en vivo

El Santiago Bernabéu está listo para acoger este duelo entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola de la ida de los octavos de final de la Champions League. Esta es la primera manga de una eliminatoria apasionante que se decidirá en tierras británicas la próxima semana, por lo que el resultado que se dé hoy en Chamartín no será determinante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Manchester City.

Real Madrid – Manchester City, en directo

Así está la Champions League

Ayer se jugaron los primeros partidos de la ida de las semifinales de la Champions League, donde se produjeron dos sorpresas. La primera, la derrota del Liverpool frente al Galatasaray y la otra el empate 1-1 entre el Newcastle y el Barcelona. El Bayern de Múnich goleó por 1-6 a la Atalanta y el 5-2 del Atlético al Tottenham acerca a los de Simeone a los cuartos. Hoy se jugará este Real Madrid – Manchester City y también los otros encuentros Bayer Leverkusen – Arsenal, PSG – Chelsea y Bodo/Glimt – Sporting de Portugal.

Alerta amarilla en el Real Madrid

El Real Madrid se presenta hoy en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City con bastantes bajas en su plantilla. Obviamente, la más destacada es la de Kylian Mbappé, pero los de Álvaro Arbeloa van a tener que andarse con ojo sobre el terreno de juego porque hay tres futbolistas apercibidos. En el caso de que Vinicius, Huijsen o Tchouaméni viesen la cartulina amarilla en este choque de ida de los octavos de final de la Champions League no podrán vestirse de corto dentro de una semana en el Etihad, día en el que se decidirá quién de los dos pasa a los cuartos de final.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League. El Santiago Bernabéu vuelve a acoger un encuentro entre estos dos equipos, un choque que ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo. En diciembre ya se vieron las caras en Concha Espina y los de Pep Guardiola se llevaron el triunfo, por lo que los madridistas esperan poder tomarse la revancha y viajar a Inglaterra la próxima semana por delante en la eliminatoria.