Real Madrid
Resultado el Real Madrid – Manchester City en directo online | Resumen, cómo va y goles del partido de la Champions League en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Manchester City de la Champions League
Vídeo: Más banderas de España que nunca: el Bernabéu se engalana para recibir al City de Guardiola
El Bernabéu estalla contra Guardiola: la mayor pitada de la noche para el técnico del Manchester City
Min 83
Y otro cambio
Ahora es Arbeloa el que mueve ficha y mete a Dani Carvajal por Trent.
Min 82
Amarilla y se va Haaland
Amarilla para Ait-Nouri por una falta sobre Ángel. Se produjeron cambios. Entró Marmoush por Haaland. Ha estado desaparecido el noruego.
Min 78
Donnarumma
El portero italiano se redimió del penalti que cometió deteniéndole la pena máxima a Vinicius.
Min 76
Dos cambios en el Madrid
Mastantuono y Ángel saltan al verde. Se marchan Brahim Díaz y Thiago Pitarch.
Min 75
¡Milagro de Courtois!
A punto estuvo de liarla Thiago Pitarch, que fue a regatear en el área chica. O’Reilly metió el pie y el cuero parecía que iba a colarse en la portería del Real Madrid, pero Courtois apareció como un portero de fútbol sala para meter el pie y repeler el peligro.
Min 74
Courtois, un seguro de vida
Córner que sacó el Manchester City y de nuevo acabó en los guantes de Courtois.
Min 73
Cómo va el partido del Real Madrid de Champions
Tiene el City el balón, pero no encuentran huecos para incomodar a Courtois. El Real Madrid gana 3-0 con un hat-trick de Valverde y un penalti fallado por Vinicius.
Min 70
Cambios en ambos equipos
En el Manchester City hay sustituciones. Semenyo y Bernardo Silva se marchan y entra Cherki y Ait-Nouri. Por parte del cuadro blanco Camavinga entró para ocupar el puesto de Arda Güler.
Min 68
¡Rüdiger salvador!
Vaya balón le metió Rodri a Semenyo, que centró muy forzado desde línea de fondo. Haaland parecía que iba a chutar y marcar a placer, pero Rüdiger metió la pierna y evitó el gol. El córner fue directo para Courtois.
Min 66
¡Fuera!
Otra gran acción de Vinicius, que fue yéndose hacia adentro hasta disparar a portería esos tiros ajustados que tanto le gusta al brasileño. No cogió suficiente efecto y se marchó fuera el cuero.
Min 64
Tchouaméni, atendido
Tienen que salir los médicos del Real Madrid para atender a Tchouaméni, que parece que se ha lesionado con una mala caída. Veremos si puede continuar o no.
Min 62
¡Vinicius!
Gran intervención de Vini, que se llevó a dos rivales, pero su disparo fue muy fácil para Donnarumma. En la segunda jugada Arda Güler finalizó la jugada con un zurriagazo cruzado desde fuera del área que se perdió por línea de fondo.
Min 60
Despeja Valverde
Saque de esquina para el Manchester City. Reijnders fue el encargado de botarlo y el cuero fue repelido en el primer palo por Fede Valverde.
Min 57
¡FALLÓ EL PENALTI VINICIUS!
Donnarumma le acertó el lado al brasileño y detiene la pena máxima. Desaprovechó la oportunidad de sentenciar la eliminatoria Vinicius.
Min 56
¡Penalti para el Real Madrid!
Despejó Huijsen y el Real Madrid montó un contragolpe letal en el que Vinicius intentó superar a Donnarumma. El italiano derribó al brasileño y el árbitro no dudó a la hora de señalar el punto de cal. Amarilla para el guardameta italiano.
Min 55
¡Otra vez Courtois!
Buen pase de Bernardo Silva para Semenyo, que no tenía mucho ángulo, pero aún así chutó a portería y Courtois despejó a córner. En el saque de esquina, botado por el luso, despejó Huijsen en el área chica.
Min 52
Fiabilidad merengue
El Real Madrid se está defendiendo bastante bien, cerrando todos los espacios, cuando el Manchester City se acerca a su área.
Min 48
¡Falta a Courtois!
Córner a favor del Manchester City que fue al segundo palo. Courtois parecía haber calculado mal y O’Reilly mandó su remate fuera, pero se señaló falta de Haaland al guardameta belga.
Min 47
¡¡Donnarumma!!
Gran intervención del guardameta italiano del Manchester City a un disparo de Brahim Díaz, que estuvo a punto de marcar a su ex equipo.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca de nuevo el partido en la capital de España. ¡Sacó de centro el Real Madrid! Se produjo en cambio en el intermedio: Fran Gracía entró por Ferland Mendy. En el Manchester City ingresó en el verde Reijnders y se marchó Savinho.
Valverde, descomunal
Ahora mismo el gran hombre de la noche es Fede Valverde, que con su hat-trick, ha dejado en la lona al Manchester City de Pep Guardiola.
Pitada a Guardiola
Los aficionados que acudieron al Santiago Bernabéu le han dedicado la pitada más sonora a Pep Guardiola.
¡Descanso en el Bernabéu!
Termina el primer tiempo en Chamartín. El Real Madrid está arrollando al Manchester City y los jugadores de Álvaro Arbeloa se van al intermedio ganando 3-0 a los de Pep Guardiola.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón para indicar que se jugará un minuto más en este primer tiempo.
Min 42
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE FEDE VALVERDE! Atacó el Real Madrid rápidamente y vaya pase se sacó Brahim Díaz picadito por encima de la defensa. El uruguayo apareció para meter la punta del pie, superar a un rival y fusilar con una volea a Donnarumma. Hat-trick del charrúa. Corean su nombre en el Santiago Bernabéu.
Min 42
Pérdida del Real Madrid
Mala salida del Real Madrid a la hora de sacar el balón jugado y recupera el City. Por fortuna para los de Chamartín Courtois se hizo con el cuero tras el centro de Doku.
Min 39
Resiste el Real Madrid
Nuevo saque de esquina para el Manchester City. Fue Bernardo Silva a efectuarlo y el cuero se paseó por todo el área sin que nadie lo tocase. Acabó Doku provocando otro córner desde el otro costado. De nuevo lo sacó el portugués y despejó Valverde, aunque se señaló falta de Guehi.
Min 35
Despeja Ferland Mendy
Falta lateral peligrosa a favor del Manchester City. Bernardo Silva optó por abrir a la banda y Semenyo centró, pero Mendy metió la cabeza para despejar el cuero.
Min 33
Pep Guardiola
Enfocan las cámaras de televisión a un Pep Guardiola que parece estar pensando qué tocar para reaccionar a este 2-0 que está sufriendo su Manchester City.
Min 27
¡GOOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOL DE FEDE VALVERDE! Vinicius tenía el balón en sus pies y se sacó un pase al hueco que fue desviado ligeramente por un defensor. Tiró un buen desmarque en diagonal el uruguayo, que acabó agarrando el esférico y cruzando su disparo para volver a batir a Donnarumma.
Min 26
Cómo va el Real Madrid – Manchester City hoy
Nos acercamos a la media hora de partido y el Real Madrid va por delante en el marcador. Los de Arbeloa ganan 1-0 al Manchester City gracias al gol de Fede Valverde.
Min 23
El Bernabéu
Disfruta y canta la afición del Real Madrid, que está pasándolo bien con esta victoria momentánea ante el Manchester City.
Min 20
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOL DE FEDE VALVERDE! Sacó fuerte Courtois para la banda derecha. O’Reilly se la comió y el uruguayo sólo tuvo que meter el turbo para hacerle un autopase a un Donnarumma que salió mal. Sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería después.
Min 19
¡Fuera!
Se quedó un balón casi muerto en la media luna y el disparo de Bernardo Silva se marchó cerca del poste de la portería del Real Madrid.
Min 16
Córner sin peligro
Doku provocó un córner que sacó Bernardo Silva. Parecía una jugada ensayada, pero Semenyo se cayó al suelo, no pudo rematar y se señaló falta a favor del Real Madrid.
Min 13
Tocó Courtois
Centro muy peligroso desde línea de fondo de O’Reilly que toca Courtois para evitar que el cuero se envenenase.
Min 8
¡¡La tuvo Brahim!!
Apretó el Manchester City, pero el Real Madrid la tuvo por medio de Brahim Díaz. El internacional marroquí se topó con Donnarumma y el cuero acabó en córner. En el saque de esquina, botado por Trent, el cuero lo remató Rüdiger, pero un defensor citizen alejó el peligro.
Min 6
¡Courtois!
Llegada ahora del Manchester City y tras varios rechaces y rebotes dentro del área del Real Madrid fue Semenyo el que chutó, pero fue centrado y muy fácil para Courtois.
Min 5
El muro inglés
Pérdida de Savinho y el Real Madrid montó el ataque, pero los centros de Trent y posteriormente de Arda Güler fueron interceptados.
Min 1
Gran intensidad
Esto acaba de comenzar, pero el Real Madrid ha salido al verde con una energía y una fuerza para presionar bastante destacable.
¡Comienza el Real Madrid – Manchester City!
Y rueda el balón en La Castellana. ¡Arranca este partidazo de la Champions League Real Madrid – Manchester City! Sacó de centro el conjunto de Pep Guardiola.
5 minutos
Faltan apenas 5 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Los jugadores del Real Madrid y Manchester City van a saltar ya al terreno de juego.
La previa
Aprovechamos el poco tiempo que queda para que arranque este partidazo de la Champions League para dejarles a todos ustedes la mejor previa del Real Madrid – Manchester City.
El llamamiento de Vinicius
El futbolista brasileño del Real Madrid utilizó sus redes sociales para reclamar el apoyo de la hinchada merengue. El llamamiento de Vinicius a la afición.
La afición del Real Madrid cree
El club blanco se dio un baño de masas en su llegada al Santiago Bernabéu con miles aficionados que demostraron creer en la plantilla para conseguir la victoria hoy contra el Manchester City. Así fue la llegada del autobús del Real Madrid.
El plan de Arbeloa
El entrenador del Real Madrid tiene una idea de cómo frenar al Manchester City de Pep Guardiola y lo hará reforzando el centro del campo. El plan de Arbeloa pasa también por liberar a Vinicius.
A qué hora empieza el partido de Champions del Real Madrid
Este Real Madrid – Manchester City de la ida de octavos de la Champions League fue fijado en el horario de las 21:00 horas por la UEFA, por lo que queda algo más de media hora para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu.
Alerta amarilla
Ojo porque con la cantidad de lesionados que tiene el Real Madrid, hay tres jugadores que están apercibidos y podrían ser sancionados si ven la amarilla. Alerta con Vinicius, Huijsen y Tchouaméni de cara al encuentro de vuelta frente al Manchester City.
La convocatoria del Real Madrid
Álvaro Arbeloa confeccionó la lista de convocados del cuadro blanco para este choque de la Champions League que está plagada de canteranos. La convocatoria del Real Madrid contra el Manchester City.
Alineación del Manchester City
Y también conocemos ya el once con el que Pep Guardiola espera asaltar el Santiago Bernabéu por segunda vez esta temporada. Esta es la alineación oficial del Manchester City contra el Real Madrid hoy: Donnarumma; Khusanov, Rubén Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Savinho, Doku, Haaland.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Recordamos que este Real Madrid – Manchester City se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. En DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis y en vivo online la narración minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque de ida de los octavos de final de la Champions League.
Llegada al Bernabéu
El autobús del Real Madrid ya ha llegado al Santiago Bernabéu y miles de aficionados se han juntado para el recibimiento y mostrarles su apoyo y ánimo de cara al encuentro que van a protagonizar ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos a los once escogidos por Álvaro Arbeloa para intentar lograr la victoria en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Manchester City: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Brahim, Vinicius.
Todo preparado
Falta una hora y media para que arranque este partidazo en el Santiago Bernabéu y ya vamos a conocer las alineaciones del Real Madrid y Manchester City.
El Santiago Bernabéu está listo para acoger este duelo entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola de la ida de los octavos de final de la Champions League. Esta es la primera manga de una eliminatoria apasionante que se decidirá en tierras británicas la próxima semana, por lo que el resultado que se dé hoy en Chamartín no será determinante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Manchester City.
Real Madrid – Manchester City, en directo
Así está la Champions League
Ayer se jugaron los primeros partidos de la ida de las semifinales de la Champions League, donde se produjeron dos sorpresas. La primera, la derrota del Liverpool frente al Galatasaray y la otra el empate 1-1 entre el Newcastle y el Barcelona. El Bayern de Múnich goleó por 1-6 a la Atalanta y el 5-2 del Atlético al Tottenham acerca a los de Simeone a los cuartos. Hoy se jugará este Real Madrid – Manchester City y también los otros encuentros Bayer Leverkusen – Arsenal, PSG – Chelsea y Bodo/Glimt – Sporting de Portugal.
Alerta amarilla en el Real Madrid
El Real Madrid se presenta hoy en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City con bastantes bajas en su plantilla. Obviamente, la más destacada es la de Kylian Mbappé, pero los de Álvaro Arbeloa van a tener que andarse con ojo sobre el terreno de juego porque hay tres futbolistas apercibidos. En el caso de que Vinicius, Huijsen o Tchouaméni viesen la cartulina amarilla en este choque de ida de los octavos de final de la Champions League no podrán vestirse de corto dentro de una semana en el Etihad, día en el que se decidirá quién de los dos pasa a los cuartos de final.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League. El Santiago Bernabéu vuelve a acoger un encuentro entre estos dos equipos, un choque que ya se ha convertido en un clásico del fútbol europeo. En diciembre ya se vieron las caras en Concha Espina y los de Pep Guardiola se llevaron el triunfo, por lo que los madridistas esperan poder tomarse la revancha y viajar a Inglaterra la próxima semana por delante en la eliminatoria.
Min 88
Esto se acaba
El final del partido se acerca y el Manchester City sigue estando a un nivel muy bajo, mientras que hay que destacar la defensa que ha venido haciendo el Real Madrid.