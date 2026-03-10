Vinicius invoca a la afición para ganarle al Manchester City: «Os necesitamos más que nunca ¡Vamos juntos!»

Vinicius Junior ha hecho un llamamiento a la afición del Real Madrid antes de medirse al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero brasileño ha invocado al madridismo con una foto del mosaico que se mostró en la vuelta de las semifinales del 2024, donde acabarían ganando al Bayern de Múnich para citarse con el Dortmund en Wembley, donde también ganarían. El mensaje es claro: «Os necesitamos más que nunca ¡Vamos juntos! ¡Hala Madrid!».

El astro canarinho será la principal referencia del conjunto blanco en un choque al que los de Arbeloa llegan en cuadro, con siete bajas, entre las que figuran Mbappé y Bellingham. Vinicius será el encargado de llevar el peligro a la portería del conjunto inglés, al que ya demostró tenerle en parte tomada la medida.

De hecho, Guardiola ha hablado en la rueda de prensa previa al partido sobre el futbolista del Real Madrid. Ha dicho de Vinicius que «es una amenaza constante» y que deben «estar muy juntos y correr para atrás». «Antes teníamos a Walker. Por mucho que lo controles, siempre hay cosas que son difíciles de controlar», ha añadido.

Vinicius apela a la magia del Bernabéu

Aunque el Bernabéu no se llenará, se espera que haya un gran ambiente en un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol continental. El rey de Europa se mide a uno de los grandes clubes-Estado, que lleva años amenazando con acabar con la hegemonía de los madridistas. Cinco eliminatorias en cinco años, incluyendo esta, con un balance momentáneo favorable a los blancos, que se clasificaron en tres ocasiones, por una de los ingleses.

«Necesitamos nuestra mejor versión en octavos ante un adversario muy difícil como el Manchester City, pero jugamos en casa ante nuestra afición, con el apoyo de todos. Los necesitamos mucho en una temporada en la que hemos tenido partidos difíciles. Tenemos que sacar nuestra mejor versión», explicó Vinicius en zona mixta en Balaídos.