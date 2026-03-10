Federico Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a los blancos con el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan un resultado favorable en la ida que les permita lograr la clasificación para el encuentro de vuelta en Inglaterra.

Valverde comenzó analizando el encuentro contra el Manchester City y la importancia de la afición: «Lo que viene es increíble, estamos muy confiados ante un partido que le gusta jugar a cualquiera. Sabemos de la importancia de la afición, porque con ellos todo es más fácil. Los necesitamos y luego, nosotros, a dar el máximo».

Sobre la ausencia de Mbappé, fue claro: «Es un jugador fundamental, pero ahora que estamos concentrados, solo pienso en esto. En dar el máximo. Es muy importante que todos demos el 100%».

Sobre si él se iría fuera a tratarse una lesión, como han hecho Mbappé y Bellingham, dejó claro que no: «Aquí tengo todo, es el mejor club del mundo y están las mejores personas. Confío en todas las personas que están aquí. Yo confío mi cuerpo a un fisio de aquí y dejo todas las opiniones a lo que él crea. Estoy muy tranquilo y solo pienso en el City. Nada de fuera nos va a distraer».

A la hora de ser cuestionado sobre si mañana los jugadores deben dar la cara, comentó lo siguiente: «Todos. Desde el primer jugador hasta el último; y del primero al último del cuerpo técnico. Nos estamos dejando la vida para que las cosas mejoren y la afición se sienta orgullosa de nosotros. Todos tiramos para el mismo lado. Estamos muy unidos y trabajando al máximo».

Por otro lado, habló de los canteranos y, en especial, de Thiago Pitarch: «Feliz de la vida de que se den oportunidades a los jóvenes. Están trabajando espectacularmente. ¡Corren demasiado! Es espectacular que vengan con esta ilusión, con esta alegría. Thiago está jugando y bien, pero recalco que sean buenas personas fuera del campo».

Valverde también valoró la opción de tener más protagonismo con el balón: «Intento siempre adaptarme a las ideas que quiera el entrenador o el cuerpo técnico. Me ha tocado jugar en muchas posiciones, no siempre en el medio, pero intento aportar, dar lo mejor de mí. El míster quiere que me abra, controle y juegue con el lateral o el extremo; como hay veces que me toca jugar más suelto, marcar, asistir. Intento adaptarme. Yo quiero estar en el once, eso es lo fundamental».

«Con mucha ilusión y ganas. En el Bernabéu hicimos un gran trabajo, hasta que remontaron. Desde entonces, dominaron. Pero hemos trabajado mucho y sabemos lo que debemos hacer cada uno. Este año no nos ha pasado que los once hayamos defendido; que hayamos estado preparados para lo que quiera el rival. Ahora estamos bien, enfocados. Esta clase de partidos son duros y queremos estar preparados mentalmente y físicamente», comentó.

Para finalizar, habló de lo que le dice a sus compañeros: «Que se entrene al máximo; estar siempre dispuesto para ayudar al equipo. Hay momentos buenos y malos, pero uno siempre debe estar dispuesto a dar el máximo. Con dolores o no, siempre intento dar el máximo. Quiero que se sientan orgullosos de tener a Valverde, a un compañero, hermano, en el campo. Hay que estar siempre dispuesto a ayudar».