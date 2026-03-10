Laporta acusa sin pruebas al Real Madrid de haber hecho lo mismo que el Barcelona con Negreira

Joan Laporta vuelve a la carga. En plena campaña para ser reelegido como presidente del Barcelona el próximo domingo 15 de marzo, el ahora candidato ha aprovechado para cargar contra el Real Madrid para tratar de justificar los pagos a Enríquez Negreira. Ha llegado a lanzar una acusación muy grave: «Estoy seguro que el Real Madrid también lo ha hecho».

No ha sido lo único. Laporta, que cuadruplicó los pagos a Negreira durante su primer mandato, ha repetido dos mantras: que el número dos del CTA no pintaba nada y que el Real Madrid ha manejado el Comité durante 72 años con socios y ex directivos. «¿Es indigno lo nuestro y lo suyo no? A lo mejor ellos no tenían que hacerlo. La ternera era suya», ha apuntado.

«Lo que hizo el Barça es legal y está superbien hecho», ha afirmado Laporta sobre los 8,4 millones de euros que desembolsaron por los presuntos informes de Negreira que, cabe recordar, todavía no ha visto nadie. «En 18 años, eche usted la cuenta. Había informes, vídeos… se ha internalizado ahora. Las plantillas tienen una parte de jugadores y nosotros a 30 personas más», ha defendido.

El principal favorito para las elecciones del Barcelona ha concedido una entrevista en El Partidazo de COPE en la que ha tratado sobre toda la actualidad azulgrana, con especial énfasis en las declaraciones de Xavi Hernández y el caso Negreira. Ha sacado su antimadridismo más profundo para cargar con dureza contra el Real Madrid, sin aportar ninguna prueba.

«En ese momento se pagaba a una empresa que nos dijeron que eran informes arbitrales para analizar lo que hacían los árbitros. Yo nunca he visto al señor Negeira. Nos dijeron que era el hijo del señor Negreira. Estoy seguro de que el Madrid lo hizo. Ahora tienen a Mejía Dávila. La mujer está integrada en el Comité de Árbitros. Negreira no tenía ningún papel relevante», ha señalado.

Además, no ha dudado en decir que «la empresa la dirigía el hijo», cuando Javier Enríquez afirmó que todo lo que hizo –informes que sí que han visto la luz– los cobró aparte y por una cantidad menor. «Eran otras épocas, se utilizaba este servicio. El hijo debía saber de esto porque hacía informes muy buenos», ha apuntado también Laporta.

Aunque la mayor mentira la ha soltado al afirmar que el conjunto blanco tenía a su servicio a los directivos del CTA: «¿No le parece indigno que en 72 años el Comité estuviera dirigido por socios y ex directivos del Real Madrid? ¿Eso no es indigno? Es indigno lo nuestro y lo suyo no. Ellos no tenían que hacerlo a lo mejor. La ternera era suya».

El Laporta más visceral carga contra el Real Madrid

También ha valorado lo sucedido con Víctor Font y Xavi en las últimas horas: «Víctor Font esto no es lo suyo. Se dedica a estar con un ordenador, manejando datos de lo que hacemos y hacerlos suyos. El señor Font ha utilizado a Xavi para hacer daño. A una leyenda del club. Fue una decisión dolorosa, pero qué suerte que prescindimos de él porque con el mismo equipo con Flick ganamos. No tiene proyecto deportivo. Quiere sustituir a Deco por tres que harán el trabajo de uno. Es un insulto».

Además, ha contado cómo se produjo el despido de Xavi: «Esta manera de actuar de Xavi decepciona. Xavi dice en la entrevista por qué prescindimos de sus servicios. Se relajaron, que lo vimos, y dice que era difícil conciliar vida laboral y personal. Cuando dijo que se quería quedar al final de temporada, por ser él, valía, pero con Flick se contactó en 2021».

Sobre el regreso frustrado de Leo Messi, ha contado que hubo contactos y que se mandó un borrador del contrato al padre del jugador, siendo ellos los que descartaron al Barça: «Jorge Messi vino a casa con un borrador de contrato que le mandé y me dijo que finalmente se iban a Miami que estarían mucho mejor».

«Estoy convencido de que Jorge (Messi) contaría lo mismo, porque fue lo que pasó. Lo que no queremos es desviar la atención de lo que importa a los culés: las personas que nos representarán en los próximos cinco años. Lo de Xavi, en este debate no pinta nada», ha apuntado.