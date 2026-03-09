La irrupción de Thiago Pitarch en el primer equipo del Real Madrid ha sido una de las pocas notas positivas para el conjunto blanco en las últimas semanas. El canterano volverá a entrar en la convocatoria para el duelo ante el Manchester City tras sumar dos titularidades consecutivas en Liga. También tuvo minutos en los dos partidos de la eliminatoria ante el Benfica, por lo que el Real Madrid enfrenta un dilema con el centrocampista. La normativa de la UEFA Youth League establece que un futbolista que participe en tres encuentros de Champions no podrá hacerlo en la competición juvenil. Si juega ante el Manchester City, Pitarch alcanzará este tope.

El juvenil madridista ha alcanzado los cuartos de final de la Youth League, una ronda en la que se medirá al Sporting de Portugal en el Di Stefano el próximo 18 de marzo. El Real Madrid es uno de los grandes favoritos al título que ya conquistó en la temporada 2019/20 con Raúl en el banquillo y futbolistas como Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas o Antonio Blanco. La juventud del Castilla permite que varios jugadores de la plantilla del filial refuercen al equipo en la Youth League. Entre ellos, un Thiago Pitarch que participó y marcó en el duelo de dieciseisavos ante el Olympique de Marsella.

También lo hicieron otros como Joan Martínez, Diego Aguado, Cestero o Yáñez. El caso de Pitarch es diferente. El de Fuenlabrada ya se ha hecho un hueco en la rotación de los de Arbeloa, con los que ha dejado buenas sensaciones en sus dos partidos como titular y en sus minutos ante el Benfica en el playoff. Las bajas de Ceballos y Bellingham en el centro del campo, a los que se suma un Camavinga que regresa ante el Manchester City tras una semana de ausencia, hacen muy probable que vuelva a participar en el duelo de ida ante el equipo de Pep Guardiola.

De hacerlo, el juvenil del conjunto merengue perdería a uno de sus mejores jugadores de cara a la recta final de la Youth League. El primer equipo prima por encima del resto de la estructura del club, por lo que todo apunta a que Arbeloa volverá a contar con Thiago Pitarch en la Champions. El técnico madridista, que ha escalado junto al centrocampista del Juvenil A al primer equipo en menos de un año, es uno de sus principales valedores. «Es muy buena noticia que un chico de 18 años se asiente en el primer equipo. Se está ganando los minutos él solo. Se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Marca Real Madrid», destacó Arbeloa tras la victoria ante el Celta.

Pitarch y el antecedente de Nico Paz

El reglamento de la Youth League es claro al respecto, al recoger en su artículo 28 que «un jugador con tres o más apariciones en Champions, Europa League o Conference (a partir de la fase de liga) dejará de ser elegible» para la competición juvenil. El Real Madrid cuenta con el precedente de Nico Paz, que en la temporada 2023/24 alcanzó los tres partidos en la fase de grupos de la Champions y no pudo participar con el juvenil madridista. Pitarch espera no repetir el caso del ahora jugador del Como, que no volvió a jugar con el primer equipo en Champions ni pudo ayudar al Juvenil A, entonces dirigido por Arbeloa; que cayó en cuartos ante el Milan.