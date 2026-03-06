Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Celta en el tiempo de descuento. Un gol de Valverde, tras un rebote, sirvió a los de Arbeloa para sumar tres puntos capitales y seguir aspirando a la Liga. Los blancos juegan muy mal, pero esta victoria les permite seguir soñando con el título.

El entrenador madridista comenzó resaltando la importancia del triunfo en un día señalado para la entidad. «No hay mejor manera que celebrar estos 124 años de historia del mejor club del mundo que de esta manera. Era un partido con muchísimas dificultades y bajas, hay que celebrarlo», afirmó.

Arbeloa también quiso reconocer el nivel del Celta y el esfuerzo de sus jugadores en un encuentro condicionado por las ausencias. «Muy buen rival. Con todas las bajas y los chicos que han salido hay que poner en alza nuestra cantera. Estoy muy contento, a pesar de todo lo que ha pasado en el partido hemos merecido ganar”, explicó. Además, destacó la ambición mostrada por su equipo: «Ha jugado a ganar el partido, que es lo que queremos y a lo que juega el Real Madrid».

Uno de los nombres propios de la noche fue Fede Valverde, al que el técnico dedicó palabras de elogio por su liderazgo sobre el césped. «Valverde es todo lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Tiene ese espíritu de Juanito y de los grandes jugadores de nuestra historia. Hoy se ha echado el equipo a la espalda. Estoy muy feliz por él porque se lo merece mucho», destacó.

Arbeloa también quiso poner en valor el papel de los jugadores jóvenes que tuvieron protagonismo durante el encuentro, especialmente Thiago Pitarch. «Hay que darle muchísimo mérito a los jugadores, por la mentalidad y por la gente que ha querido venir. Es un jugador que toca y se mueve, capaz de tirar desmarques, y hay que poner en valor su partido, pero también el de César, Manuel Ángel o Gonzalo. Hay que valorar la cantera. Vienen los mejores del mundo, pero tenemos jugadores de mucha calidad», señaló.

«Es una excelente noticia. Es muy buena noticia que un chico de 18 años se asiente en el primer equipo. Se está ganando los minutos él solo. Se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid. Marca Real Madrid», añadió.

Sobre Ferland Mendy, el técnico explicó que su situación requiere paciencia después de un largo periodo sin competir. «Viene tras muchos meses sin competir. Siempre ha demostrado que cuando está en el campo es más fácil que el Real Madrid gane. Siempre tiene una sonrisa y necesitamos jugadores», comentó.

El entrenador blanco también quiso recordar que la temporada entra ahora en un momento decisivo. «Quedan muchos partidos. Ahora juegas contra equipos que cada uno tiene sus objetivos y va a ser una guerra. Tiene muchísimo mérito el partido que han hecho. Este es el momento en el que se ven a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos», afirmó.

Preguntado por Arda Güler, Arbeloa defendió la gestión que está haciendo con el futbolista turco. «No sé si alguien ha puesto más a Güler que yo. Estoy muy contento con él», aseguró.

Para cerrar, Arbeloa mostró su deseo de que este triunfo marque un cambio en la dinámica del equipo. «Ojalá sea un punto de inflexión y desde este momento todo vaya mucho mejor», concluyó.