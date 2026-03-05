El Real Madrid se la juega en Balaídos con un sospechoso habitual en el VAR: Pulido Santana

El Real Madrid se juega sus opciones en Liga en su visita a Balaídos de este viernes (21:00 horas). Isidro Díaz de Mera Escuderos será el encargado de dirigir el partido que abrirá la jornada 27 del campeonato doméstico. Como árbitro VAR estará un sospechoso habitual contra el conjunto blanco en los últimos tiempos, un Pulido Santana que ha estado presente en la sala VOR en tres tropiezos del Real Madrid en Liga. El última de ellos fue en El Sadar, donde ejerció como asistente de VAR.

Ni siquiera en los triunfos merengues ha pasado desapercibida la actuación desde el videoarbitraje de Pulido Santana. El colegiado canario, descendido a Segunda División como árbitro de campo, sumará en el Celta-Real Madrid su undécimo partido de los madridistas esta temporada, ya sea como colegiado VAR o asistente. Recordadas fueron sus actuaciones en las victorias del Real Madrid ante Mallorca y Real Sociedad. En la primera de ellas, anuló dos goles de Mbappé por fueras de juego milimétricos desde la sala VOR y uno de Arda Güler por mano. En Anoeta, por otro lado, no corrigió a Gil Manzano en su expulsión a Huijsen, en una acción que el CTA reconoció como un error días después.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟮𝟳 | VIERNES 🟨🟥 Estos son los árbitros para el partido del viernes 6 de marzo en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/vRMZWldKH0#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/Q0hmtemTmU — RFEF (@rfef) March 5, 2026

La actuación de Pulido Santana como árbitro de VAR sí le costó puntos al Real Madrid en su partido a domicilio ante el Girona. El canario avisó a De Burgos Bengoetxea para que anulara un gol por mano de Mbappé, involuntaria pero punible. Cinco minutos después, en cambio, no llamó a su compañero de campo para que revisara una falta sobre el propio Mbappé en el gol de Ounahi, que supuso el 1-0 a favor de los locales en un partido que el Real Madrid acabó empatando a uno. Como árbitro de campo, Pulido Santana cuenta con un potente historial de expulsiones con el Castilla y el primer equipo. El colegiado, que al menos esta temporada no dirigirá desde el césped al Real Madrid, ha sacado cinco cartulinas rojas en seis partidos con ambos conjuntos.

Díaz de Mera contrasta con Pulido Santana

Como árbitro de campo para el decisivo duelo ante el Celta de este viernes, el conjunto madridista sí contará con un colegiado con historial positivo en los encuentros que le ha dirigido. Isidro Díaz de Mera ha sido el colegiado encargado de impartir justicia en once partidos del Real Madrid, que se han saldado con un balance de nueve victorias merengues y dos empates. La última de ellas fue en el duelo ante el Rayo Vallecano del pasado mes de febrero, en el que los blancos se impusieron por 1-0 con un postrero tanto desde los 11 metros de Mbappé.

Para el Celta-Real Madrid, Díaz de Mera Escuderos contará con la ayuda desde el césped de Balaídos de Íñigo Prieto y Diego Santaúrsula como asistentes y Daniel Clemente como cuarto árbitro. Como ya hemos señalado, Pulido Santana dirigirá desde la sala VOR, escoltado pro Rubén Ávalos como AVAR.