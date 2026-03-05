Giráldez: «¿El Real Madrid? Me cambiaría por ellos siendo segundo en Liga y en octavos de Champions…»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, admitió este jueves que la situación que vive el Real Madrid en la Liga sumando «dos derrotas» consecutivas, ante Osasuna (2-1) y Getafe (0-1), «les hace más peligrosos» en un encuentro en el que no estará Kylian Mbappé, un jugador que «no tiene sustituto en el mundo porque es único», más ocho bajas más.

«Vienen de dos derrotas, que no es algo normal o habitual en un equipo como el Real Madrid o el Barcelona; eso les hace todavía más peligrosos», reconoció el técnico vigués en la rueda de prensa previa al encuentro ante el equipo blanco.

Un enfrentamiento que se disputará este viernes ante el cambio de horario, primero fijado en domingo, más tarde el sábado y finalmente el viernes. «Son cosas de la Liga», manifestó Giráldez, que señaló que «no es lo ideal» que cambien, aunque le parece que era «adecuado para ambos equipos». «Creo que tiene más sentido que entre domingo y viernes se juegue viernes, a pesar de que ellos hayan jugado el lunes; hay tiempo suficiente», insistió.

«Llegamos bien, con buenas sensaciones de todo el mundo, con muchas ganas de afrontar este partido y este tramo de la temporada. Ojalá hagamos mañana un buen partido como los que venimos haciendo últimamente», añadió el entrenador celeste que confirmó la baja de Pablo Durán por lesión.

Giráldez analiza al Real Madrid

A pesar de llegar el Real Madrid con dos derrotas ligueras seguidas, Giráldez los ve como «favoritos porque están un peldaño por encima de los demás». «Es difícil competir contra equipos como el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Si esos equipos están perfectos y hacen las cosas bien, es muy difícil. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener nuestro máximo nivel para poder competir contra ellos», indicó.

Pero en el partido de ida «también parecía imposible» que los celestes pudieran ganar en el Santiago Bernabéu y lograron los tres puntos. «Muy pocas veces en nuestra historia le ganamos los dos partidos en un mismo año y eso significa que es raro que el Celta le gane al Real Madrid. Ojalá lo podamos conseguir, sabiendo que es muy difícil», prosiguió.

«Eso hace que tengamos que estar muy bien para poder ganarlo y te aseguro que si lo gano, yo lo voy a disfrutar mucho, lo voy a celebrar mucho, pero sabemos que es muy difícil. De momento no he conseguido ganar al Real Madrid aquí», puntualizó.

En ese encuentro en el feudo blanco, Xabi Alonso era el entrenador del Real Madrid, una posición ahora en manos de Álvaro Arbeloa entre dudas por los resultados. «Mi máximo respeto a ambos entrenadores y a centrarnos en nosotros mismos, en lo que tenemos que hacer. El tiempo dirá si fue buena la decisión del cambio de entrenador, si Arbeloa va a marcar una época en el Real Madrid o no», incidió.

Giráldez ve favorito al Real Madrid ante el Celta

«Yo me cambiaba por ellos. Me gustaría estar segundo en Liga y en octavos de Champions. Van a luchar por los dos títulos más importantes, probablemente los que podamos competir ahora mismo los equipos de la Liga Española. Es un entrenador que lleva poco tiempo y que supongo que estará en ese momento de que el equipo vaya a su idea, de conocimiento mutuo entre jugadores. Con todos los entrenadores se requiere un proceso, un tiempo», confesó.

Además, el Real Madrid viajará a Vigo con varias bajas, como la del pichichi en Primera División, Kylian Mbappé. «Evidentemente, un jugador como Mbappé no tiene sustituto en el mundo porque es un jugador único, con unas características muy especiales. Podrá jugar Gonzalo por ahí, o Vinícius arriba, o jugadores con otros recursos, con otras maneras de hacerte daño. Probablemente, cuando está Mbappé, te cargas menos del centro de remate y con Gonzalo lo harán más», zanjó.