Dos partidos de sanción a Mastantuono por su expulsión ante el Getafe

Ya se conoce la sanción a Franco Mastantuono. El argentino ha sido castigado con dos partidos por decirle al árbitro «¡vaya vergüenza, vaya puta vergüenza!». Esas palabras le costaron la cartulina roja directa frente al Getafe. El Comité de Competición ha decidido meterle dos partidos «por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124)».

El futbolista argentino dejó al Real Madrid con 10 en el minuto 95 de partido, con 0-1 en el marcador. Arbeloa quiso restarle importancia a esta acción en rueda de prensa y señaló que «son cosas que no pueden pasar. Lo de Mastantuono no sé lo que le ha dicho al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo. Las de Carreras y Huijsen no son buscadas por los jugadores». Mastantuono se perderá los partidos ante el Celta en Balaídos y frente al Elche en el Santiago Bernabéu. Volverá para el derbi contra el Atlético.

El Real Madrid alegó en su escrito que «en el instante previo y simultáneo a la expulsión, el árbitro no mantiene interacción frontal con el Jugador, apreciándose incluso instantes en los que su orientación corporal no se corresponde con una situación de interlocución directa entre ambos, no consta encaramiento frontal ni aproximación que permita inferir una interpelación personal directa entre el árbitro y el jugador». «Tampoco se aprecia gesto de señalamiento ni actitud corporal inequívocamente confrontativa» y, finalmente, que «el jugador mantiene una trayectoria de desplazamiento y una orientación corporal no frontal respecto del colegiado», concluyen.

Sin embargo, el Comité de Disciplina ha rechazado el recurso del club blanco porque consideran que «tales consideraciones no desvirtúan el hecho esencial consignado en el acta, cual es que el jugador se dirigió al árbitro, a voz en grito y hasta en dos ocasiones, en los términos literalmente reflejados: «Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza»».

«Debe subrayarse que el colegiado se encontraba en una posición de proximidad respecto del jugador en el momento de los hechos, disfrutando así de ese privilegiado prisma de inmediación que le permite percibir de forma directa las expresiones verbales proferidas. La inmediación constituye un elemento esencial en la valoración de este tipo de comportamientos, pues quien dirige el encuentro desde el terreno de juego es el único que puede captar con plenitud el contexto, el tono y la intencionalidad de las expresiones vertidas», agrega.

«Las alegaciones del Club, aun apoyadas en consideraciones relativas a la posición corporal o trayectoria de desplazamiento del jugador, no acreditan de forma inequívoca que tales expresiones no fueran pronunciadas ni que el árbitro incurriera en una percepción errónea, clara y patente de los hechos. Antes al contrario, se limitan a ofrecer una versión alternativa de lo sucedido, sustentada en una valoración distinta de las imágenes, lo que resulta insuficiente para quebrar la presunción de veracidad que, como anteriormente se señalaba, ampara el acta arbitral», prosigue la resolución.

«Acreditado, por tanto, que el jugador se dirigió al árbitro en los términos recogidos en el acta, tales expresiones constituyen una conducta de desconsideración hacia el colegiado, subsumible en el tipo infractor previsto en el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF. La utilización de expresiones objetivamente ofensivas, proferidas además en tono elevado y reiteradas en dos ocasiones, excede de la mera protesta o discrepancia y vulnera el respeto debido a la autoridad arbitral», concluye.