El desgarrador mensaje de Rodrygo tras su lesión: «Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo»

Rodrygo Goes recibió uno de los golpes más duros de su carrera deportiva al confirmarse una grave lesión en la rodilla que le apartará por lo que resta de temporada y el Mundial de Estados Unidos. El brasileño publicó una larga reflexión en Instagram mientras recibía ánimo por parte de todo tipo de celebridades como Rafa Nadal y Sergio Llull o compañeros como Mbappé y Vinicius.

«Incluso sin entenderlo, confío en ti… Uno de los peores días de mi vida, como siempre tuve miedo de esta lesión… Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente… No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía», dijo en el texto introductorio el jugador del Real Madrid.

Rodrygo profundiza en sus sentimientos tras la lesión más grave de su carrera deportiva. «Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo», añadió.

El futbolista del Real Madrid termina agradeciendo todos los mensajes de apoyo que le han enviado en las últimas horas. «No voy a parar aquí. Todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto… Dios sigue en control de todo», zanjó el futbolista, quien tiene un periodo de recuperación estimado de ocho meses.

Rodrygo Goes sufrió su lesión en el partido correspondiente a la jornada 26 de Liga entre Real Madrid y Getafe que se saldó con triunfo del equipo de José Bordalás en el Bernabéu por 0-1. El brasileño reaparecía en ese partido tras una lesión muscular de casi dos meses.