Rodrygo llega justo a tiempo: un regreso progresivo pensando en el City

Rodrygo llega justo a tiempo. Cuando más falta hace. Cuando más se celebra en el vestuario madridista. Nadie, absolutamente nadie, duda de la calidad y capacidad del brasileño tanto en el plano ofensivo como defensivo, una cualidad que se destaca poco y de la que se debería hablar más, ya que, al contrario de Vinicius y, sobre todo, Mbappé, es mucho menos perezoso a la hora de remangarse y ponerse a mirar hacia el campo propio.

Rodrygo no lo ha pasado bien en estos dos primeros meses de 2026, pero espera que todo cambie con la llegada de marzo. El brasileño se lesionó contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Se hizo daño en la parte posterior del muslo. Forzó para jugar la final frente al Barcelona y lo pagó. Se perdió los encuentros contra Albacete y Levante, mientras que vio el duelo contra el Villarreal desde el banquillo. Jugó 13 minutos frente al Rayo y 35′ contra el Benfica, donde terminó expulsado. Tras este duelo, tuvo que parar.

Y es que no se terminaba de sentir cómodo. Seguía teniendo molestias en la misma zona en la que se hizo daño contra el Atlético que le estaban impidiendo sentirse al cien por cien. En ese momento, en consenso con los servicios médicos, decidieron que lo mejor era parar para terminar de recuperarse. En estas semanas se ha perdido tres partidos de Liga por lesión y la eliminatoria contra el Benfica, para la que, además, también estaba sancionado.

Un regreso progresivo para Rodrygo

Rodrygo regresa contra el Getafe, pero será suplente. El brasileño empezará el partido en el banquillo, ya que no está para salir de inicio. La idea es ir dándole poco a poco minutos tanto contra los azulones como frente al Celta y, de esa forma, que llegue al cien por cien contra el Manchester City, su rival favorito. Y es que nadie le ha sufrido más que los ingleses. El madridista les ha hecho cinco goles y ha repartido dos asistencias en los 10 enfrentamientos ante ellos. Esta temporada, sin ir más lejos, puso punto final a su sequía goleadora marcando en el partido de la fase liga contra los de Guardiola.

Arbeloa sabe perfectamente el peso que debe tener Rodrygo en este tramo de temporada. «Debe ser importantísimo. Ya lo estaba siendo antes de mi llegada y de la lesión que tuvo. Puede ser un jugador fundamental y decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad aquí en el Real Madrid y lo que puede aportar tanto si juega en la banda derecha, en la izquierda o arriba. En las tres posiciones de ataque nos puede aportar mucho pie, visión de juego y llegada. Es un jugador muy completo y difícil de defender. También tiene uno para uno. Nos va a dar muchísimas posibilidades y tenía muchas ganas de tenerlo de vuelta. Ojalá pueda ir sumando minutos y ganando más importancia en el equipo», aseguró en la previa del encuentro contra el Getafe.