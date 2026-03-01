Camavinga es duda contra el Getafe por un problema dental

Eduardo Camavinga es duda para el encuentro que enfrentará este lunes a Real Madrid y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu por un problema dental. El francés tuvo que acudir al odontólogo este domingo y dependiendo de como se encuentre en las próximas horas podrá ser de la partida o no. La buena noticia es que se ha entrenado Huijsen junto al resto de sus compañeros y podría entrar en la convocatoria, aunque no va a ser titular.

En cuanto a la ausencias, Arbeloa no podrá contar con tital seguridad con Mbappé, Ceballos, Militao, Bellingham y Raúl Asencio. Eso sí, regresará a la convocatoria Rodyrgo Goes tras superar una lesión muscular y Thiago Pitarch, que apunta a titular, será el único canterano presente en la convocatoria junto a Mestre, que hará las labores de tercer portero.

Sin margen de error

Tras ver cómo el Barcelona ganaba, con un grandísimo Lamine Yamal, al Villarreal en el Camp Nou, donde hizo tres goles ante los amarillos, el Real Madrid saltará a jugar el partido contra el Getafe a cinco puntos de los azulgranas. Por lo tanto, no pueden ceder ningún punto si no quieren ver cómo se les complica el campeonato nacional.

Hay que recordar que el Real Madrid tiene una semana libre de partidos, ya que no juega las semifinales de la Copa del Rey, por lo que, tras el encuentro contra el Getafe, no volverá a disputar otro partido hasta el próximo viernes, cuando se medirá al Celta en Balaídos. Un día poco habitual para que los blancos jueguen en Liga.

«Estamos con muchas ganas, concentrados y sabiendo la dificultad del rival. Es un equipo muy bien entrenado y siempre muy incómodo. Lo sentimos en la ida y como visitante lleva los partidos a su terreno y los hace muy cerrados. Con muchas ganas de jugar en casa, delante de nuestro público y de sacar los tres puntos», aseguró en la previa Arbeloa.