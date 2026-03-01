Hazard explica su paso por el Real Madrid: «Estaba en plenitud, como un niño y Meunier me lesionó»

Eden Hazard decepcionó en su paso como jugador del Real Madrid. El belga no cumplió con las expectativas retirándose en 2023 con apenas 32 años aquejado por múltiples dolencias físicas. El mediapunta explicó que llegó al club blanco en plenitud física, pero que una patada de su compatriota Thomas Meunier fulminó su carrera deportiva.

«Estaba en gran forma y Thomas Meunier me lesionó el tobillo. Eso me frenó por completo», admitió. El futbolista, de hecho, recordó que cuando se recuperó inmediatamente recayó con otra lesión ante el Levante. «Empezaron los problemas y ya nunca más volví a sentirme bien», reconoció.

Eso sí Hazard confirmó que no llegó al Real Madrid lesionado del Chelsea como especularon sus detractores. «Estaba como un niño en la presentación, me encontraba genial. No vine a reemplazar a Cristiano Ronaldo. Él marcaba muchos goles cada partido, yo a veces ni siquiera conseguía uno. Vine a ser Eden Hazard y disfrutar», puntualizó.

El jugador explicó que tuvo muchas ofertas del Paris Saint Germain, pero que el factor económico no era algo importante en su carrera deportiva. «Había mucho dinero. Yo jugué con el Lille y sentía un sentimiento de pertenencia. Desde que Al-Khelaifi compró el PSG quiso ficharme, pero me dije que ‘si algún día vuelvo, será para jugar en el Lille y terminar mi carrera allí’. Por desgracia no pude ni pensar en ello», aseguró.

El belga vivió grandes momentos con su selección y hasta fue declarado como mejor jugador de la Premier League. Hazard no llegó a cumplir con las expectativas marcadas en el Real Madrid, pero sí que dejó clara cómo era su personalidad ante las tentaciones que tuvo con el PSG. «Lo tenía muy claro. Cuando dejé el Lille me dije que no volvería a Francia para jugar en otro club», zanjó el futbolista de La Louviere.