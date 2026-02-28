El Real Madrid prepara el futuro: una reconstrucción deportiva, social y económica

El Real Madrid se prepara para el futuro. La fábrica de Valdebebas no para y, aunque el presente más inmediato es lo que más preocupa, nunca se deja de trabajar en lo que pueden deparar los próximos años. Gestionar un transatlántico como es la entidad madridista no es sencillo y siempre hay que mirar más allá. Por ello, desde el club blanco ya se trabaja en una transformación deportiva, económica y social con el único objetivo de ser pioneros en todo.

En lo puramente deportivo, el Real Madrid trabaja en mejorar una plantilla que necesita aire fresco. Especialmente, se busca un cerebro para potenciar el centro del campo. En el club blanco son plenamente conscientes de que deben reforzar esa posición con cierta urgencia.

En el Real Madrid están monitorizando a diferentes jugadores que pueden encajar en esa demarcación. En estos momentos, el nombre no está ni mucho menos elegido y todavía trabajan en varias opciones, pero la decisión de fichar a un cerebro ya es una realidad.

También saben que deben reforzar la defensa con jugadores que eleven el nivel. Especialmente, un central, ya que Alaba no seguirá y Rüdiger tiene su futuro en el aire. De cara a la próxima temporada, los blancos contarán con Militao, Huijsen y Asencio, por lo que deben apuntalar esa zona. También los laterales, ante la más que probable marcha de Carvajal y viendo cómo Mendy y Fran García no cuentan.

En cuanto al futuro del entrenador, todo dependerá de los resultados de esta temporada. Si Arbeloa es capaz de ganar la Liga y hacer un gran papel en la Champions, tiene opciones de ser el jefe de la nave madridista, puesto que habrá demostrado que está preparado. De lo contrario, habrá un relevo. En estos momentos, nada se puede confirmar.

Una transformación socioeconómica

Por otro lado, el Real Madrid también se prepara para una transformación social que repercutirá en la economía del club. Florentino Pérez tiene muy claro que, bajo su mandato, el club siempre será de sus socios, pero también sabe que debe buscar diferentes fórmulas para poder seguir compitiendo con los clubes-estado. Esta es una de las grandes obsesiones del máximo mandatario blanco.

Este cambio societario, que afectaría al ámbito económico, pretende blindar al Real Madrid ante riesgos de «expropiación» y preservar su patrimonio. Para ello, se podría incluir la entrada de un inversor minoritario (entre el 5 % y el 10 % del capital) y un reparto equitativo del resto en participaciones entre los casi cien mil socios. Cualquier modificación de este calado exigirá un referéndum entre todos ellos y, en estos momentos, está en stand by, pero el objetivo es que, antes de que acabe el mandato del actual presidente, en 2029, se lleve a cabo.

Florentino Pérez será presidente del Real Madrid hasta 2029 tras ser reelegido en 2025. Este mandato es especialmente importante, puesto que apunta a ser el del salto definitivo de la entidad madridista hacia la modernidad.