El Real Madrid se harta del Manchester City

Tras cerrar la clasificación para los octavos de final de la Champions, en Valdebebas se celebró lo justo. En el Real Madrid eran plenamente conscientes de que lo mínimo que se le puede pedir a una entidad como la madridista es estar entre los 16 mejores equipos de Europa. De hecho, saben que lo deberían haber hecho de manera directa y sin la necesidad de haber jugado un playoff contra el Benfica, donde los de Arbeloa solo han sacado como aspecto positivo la clasificación. Luego, empezaron a pensar en el sorteo de este viernes, donde los blancos se medirán al Manchester City o al Sporting de Portugal.

En la cúpula madridista tienen claro que lo mejor para todos es jugar contra los portugueses, ya que creen que una eliminatoria contra el Sporting de Portugal sería menos exigente que contra el Manchester City. Si bien es cierto que los lusos han demostrado su potencial en la fase liga ganando a equipos como el PSG en el José Alvalade, también creen en el Santiago Bernabéu que será menos exigente medirse a ellos que a los de Guardiola.

La eliminatoria contra el Manchester City sería, en caso de darse, la quinta temporada consecutiva en encontrarse en unas eliminatorias de Champions League. Esta temporada, además, ya se han enfrentado en la fase de liga, en un duelo que terminó con el conjunto de Guardiola ganando 1-2 en el Santiago Bernabéu. Esa victoria de los de Guardiola igualó el balance de enfrentamientos entre los blancos y los de Pep: 15 duelos, cinco victorias del Madrid, cinco en Mánchester y cinco empates, con un gol más para los del Etihad (26-25).

Aun así, el Real Madrid conserva buenos recuerdos de sus enfrentamientos frente al conjunto de Guardiola, al que ha conseguido eliminar en sus dos eliminatorias más recientes: la pasada campaña, con una exhibición de Mbappé, y la anterior, con aquella inolvidable tanda de penaltis en Mánchester que encumbró a Lunin como héroe, acostumbrado a vivir a la sombra de Courtois.

Dentro del vestuario las opiniones son diferentes y la preferencia está más repartida. «Las cosas están al 50 por ciento. Los hay que quieren al City para ponerse las pilas desde el primer minuto. Y los hay que no quieren más riesgos de los necesarios», aseguran desde el vestuario del Real Madrid. No obstante, la realidad es que los argumentos invitan a pensar que el Sporting es un rival más asequible por diferentes motivos.

El primero, por muy extraño que parezca, es el viaje, mucho más sencillo que ir a Inglaterra. Courtois y Tchouaméni lo destacaron ante los medios de comunicación tras el duelo contra el Benfica. También por la entidad de ambos rivales. El Sporting es un rival complicado, pero desde la caseta madridista entienden que el Santiago Bernabéu, donde se jugará la ida, les impresionaría más que a un City que está acostumbrado a jugar en Chamartín.

Las bolas calientes de Arbeloa

«Me pide el cuerpo estar en el bombo, que era el objetivo de esta noche. La gente ya se ha acostumbrado a un Manchester City, ya que ya son seis o siete años seguidos enfrentándonos. Son muchos, pero seguro que nos vuelve a tocar. Da igual el rival porque será una eliminatoria complicadísima y sabiendo que tenemos la vuelta fuera de casa. Los dos rivales van a ser un hueso duro de roer», aseguraba Arbeloa tras ganar al Benfica, que añadía de manera picaresca con una sonrisa: «A ver lo que nos deparan las bolas calientes…».

Hay que recordar que esta temporada Real Madrid y Manchester City ya se han visto las caras en la fase liga. Los ingleses ganaron 1-2. El conjunto inglés pasó por encima del Real Madrid en la 22-23, resarciéndose en parte de otra eliminatoria histórica, la de la 21-22, marcada por aquella remontada milagrosa de un equipo blanco al filo del abismo gracias a un doblete de Rodrygo. Fue en semifinales, igual que en su primer enfrentamiento, en la 15-16, con Pellegrini al mando del equipo inglés, y también entonces sirvió como antesala de un título blanco. Eso sí, los de Guardiola se adjudicaron los octavos de la 19-20.