El Real Madrid se enfrentará al Bayern en cuartos de final salvo debacle contra la Atalanta

El Real Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich en cuartos de final de la Champions League, salvo debacle de los alemanes contra la Atalanta. Tras eliminar al Manchester City en octavos, los blancos ya esperan a su rival en la siguiente ronda. Todo indica que será el equipo bávaro, que goleó al italiano en la ida en Bérgamo por 1-6, una diferencia de cinco goles que, de hacer buena este miércoles en el Allianz Arena, le permitirá cruzarse con los de Álvaro Arbeloa.

El equipo blanco se volvió a mostrar súper serio en el desenlace del cruce contra el City y no se dejó intimidar por las primeras ocasiones de los de Pep Guardiola, un tramo de la primera parte en la que Thibaut Courtois salvó a los suyos. El encuentro se rompió con el penalti de Bernardo Silva por mano y la consecuente tarjeta roja al portugués y gracias a un Vinicius que no falló desde los 11 metros.

El brasileño también hizo el 1-2 definitivo en el descuento después de que Erling Haaland empatase antes de ser sustituido en el 55′, por lo que el Real Madrid terminó ganando por un global de 1-5. Así, se metió en cuartos con mucha autoridad y ya visualiza la próxima eliminatoria con el Bayern, reeditando las semifinales de 2024 si los de Múnich no sufren una goleada inesperada ante la Atalanta este miércoles (21:00 horas).

Posiblemente, Real Madrid-Bayern en cuartos

Cabe aclarar que, de confirmarse el pase del Bayern, el Real Madrid repetirá el mismo formato de eliminatoria que con el City: la ida en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz al haber clasificado por debajo en la fase de liga. El conjunto bávaro es el líder de una Bundesliga que tiene muy encarrilada una temporada más y le recibirá después del parón de selecciones.