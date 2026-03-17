Arbeloa tumba a Guardiola y se gana todo el crédito en el Real Madrid

Ustedes son muy jóvenes, pero hace dos semanas el Real Madrid había perdido dos partidos seguidos en Liga -Osasuna y Getafe-, ganaba en el minuto 94 con un gol de rebote en Balaídos y llegaba a la eliminatoria contra el Manchester City como el que acude al matadero. Dos semanas después, el Real Madrid está en cuartos de final de la Champions tras pasar por encima de los de Guardiola en el Bernabéu y sufrir, como no, pero ser capaz de cerrarla en el Etihad. Y el mayor culpable de todo esto es un Álvaro Arbeloa que se ha ganado todo el crédito que ya se le ha otorgado en la planta noble del Santiago Bernabéu.

Arbeloa es el gran triunfador de esta eliminatoria. Por cómo ganó en la ida y por cómo lo gestionó en la vuelta. En definitiva, por cómo ha sido capaz de pasar por encima de Guardiola y demostrar en una gran eliminatoria que está preparado. Donde se debe demostrar. Nadie sabe cómo terminará esta historia, pero el salmantino se lo está ganando absolutamente todo.

Así se tiran los penaltis, Vini

Así sí, Vinicius. Así se tira un penalti en una eliminatoria de Champions. Con decisión, sin tantos saltitos ni tanta parafernalia. Con la convicción de que lo vas a meter. No lo hizo bien en el Bernabéu, pero se sacó la espina en el Etihad para dejar su sello en una eliminatoria que ganaron con mucho merecimiento los madridistas.

Milagros Courtois… y susto

Da igual cuándo lean esto, porque siempre sucede. Siempre hay un milagro del belga. Con empate a cero sostuvo al equipo con varias buenas paradas, aunque el gran momento llegó justo después de ponerse por delante el Real Madrid, con una intervención de esas que solo hace él. Espectacular.

Luego llegó la mala noticia y la preocupación. Courtois sintió una sobrecarga en el abductor derecho que le llevó a quedarse en el vestuario tras los primeros 45 minutos. En su lugar entró Lunin y en el Real Madrid cruzan los dedos para que sea lo menos posible.

Fran García, siempre en mi equipo

«Ojalá tuviese 25 Fran García», decía Arbeloa el pasado sábado tras golear al Elche y ser preguntado por el lateral izquierdo. Ante el Manchester City fue el elegido para ocupar ese carril y su rendimiento volvió a ser más que notable. A lo mejor ha llegado la hora de empezar a contar más con él.

Lunin y el Etihad, amor eterno

El fútbol es caprichoso y quiso que Lunin volviese a donde fue héroe en 2024, durante aquellos cuartos de final que se decidieron en los penaltis y en los que el ucraniano detuvo dos lanzamientos, a Bernardo Silva y a Kovacic. La dolencia de Courtois le hizo entrar en escena y lo hizo como siempre: demostrando su valía. Estuvo muy bien, parando cada acercamiento del City, que buscaba más con corazón que con cabeza los goles que le acercasen al milagro. No lo permitió el madridista.

Mbappé y sus 25 minutos

No estaba para más el francés, aunque en la primera pelota que tocó estuvo cerca de encontrar el premio. Luego vio una amarilla absurda por hacer una tontería. También fue víctima de un claro agarrón que pudo ser penalti, pero no se pitó. Lo que es evidente es que ya está de vuelta… y el derbi ya le espera.

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