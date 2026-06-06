Programa completo de Florentino Pérez para las elecciones del Real Madrid

La campaña electoral presidencial del Real Madrid encara sus horas finales antes de que los socios acudan a votar a Valdebebas este domingo 7 de junio. Tanto Florentino Pérez, presidente del club durante las últimos 17 años, como el candidato Enrique Riquelme han dedicado las dos semanas de campaña a exponer sus propuestas deportivas, económicas, sociales y de modelo de club. Respecto a Florentino Pérez, el mandatorio de la época más exitosa del Real Madrid moderno, su programa electoral aboga por la continuidad del proyecto en lo deportivo, la innovación tecnológica de la mano de Apple y nuevas propuestas para el desarrollo de Valdebebas.

La campaña de Florentino Pérez y su Junta Directiva cuenta con la frase «Mucha historia por hacer» como lema, en referencia a una de las partes más reconocidas del conocido como himno de ‘La Décima’. El aspecto deportivo es el que ha acaparado un mayor foco mediático durante la campaña. La candidatura de Florentino Pérez anunció esta semana lo que era un secreto a voces. José Mourinho será el encargado de liderar al Real Madrid desde el banquillo si el actual presidente revalida su mandato. Florentino Pérez también ha anunciado las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, aunque promete más fichajes.

La ‘bomba’ llegó en la noche de ayer, cuando desveló que el club merengue realizará una oferta de 150 millones de euros por un «galáctico» el próximo martes si el empresario madrileño continúa al frente del Real Madrid. Florentino Pérez dio pistas en el programa Horizonte de Iker Jiménez, como que su elegido no juega en la Premier League o que se ubica en el centro del campo o la delantera. Los rumores se han disparado alrededor de este posible fichaje, aunque la opción de Michael Olise suena con fuerza en medios internacionales como la ‘bomba’ que prepara el actual presidente merengue en caso de que sea reelegido.

Las propuestas del programa de Florentino Pérez

Florentino Pérez también ha puesto sobre la mesa sus propuestas en otros temas alejados del mero ámbito deportivo. La venta de una parte minoritaria del club ha sido uno de los puntos más repetidos en la campaña, aunque el dirigente madridista ha recalcado su objetivo de mantener el club en manos de sus socios. «El club no pertenece a ningún presidente, es de sus socios», recordó en el acto de presentación de su campaña electoral. La transformación digital del club es otra de sus bazas, con el impulso del proyecto del Bernabéu Infinito junto a Apple; permitiendo a aficionados madridistas disfrutar de una experiencia más cercana desde sus casas gracias a la realidad virtual.

El área social del club y el uso de los terrenos propiedad del Real Madrid en Valdebebas han sido otros de los campos de batalla de la campaña electoral. Florentino Pérez ha anunciado que planea crear un club social para los socios del club, adquiriendo para este proyecto más hectáreas en la zona. También ha destacado la creación de un importante hub tecnológico en Valdebebas que repercuta en beneficios tanto económicos como de innovación para el Real Madrid. El actual presidente ya se prepara para conocer los resultados que arrojaran las urnas de la Ciudad Deportiva este domingo.