Real Madrid
Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: última hora de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, resultados y cómo van las votaciones
Sigue en directo la última hora de las elecciones presidenciales del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
Guía completa de las elecciones en el Real Madrid: horarios, dónde se vota, hasta qué hora...
Llega Enrique Riquelme
Enrique Riquelme ha llegado a la Ciudad Real Madrid para votar. También se ha parado con algunos aficionados que le han pedido una foto.
¡Vota Butragueño!
Llega Emilio Butragueño a votar. El director de relaciones institucionales del Real Madrid ya ha ejercido su derecho al voto en estas elecciones.
Porcentajes de participación
A las 13:00 y a las 17:00 horas el Real Madrid dará porcentajes de participación en las elecciones a la presidencia del club blanco.
¡VOTA FLORENTINO!
Ya ha llegado Florentino Pérez a Valdebebas para votar. El candidato ha votado antes que su rival Enrique Riquelme y se ha dado un baño de masas a su llegada a la Ciudad Real Madrid. Todos los socios querían hacerse una foto con él.
Florentino resume su campaña electoral y anima al socio a ir a votar
«»Por quienes nos hicieron madridistas, por ellos y por nosotros, vayamos a votar. Nos queda mucha historia por hacer». Florentino Pérez», reza el mensaje de la cuenta oficial de Florentino 2026. A la publicación le acompaña un vídeo en el que se resume todo lo que ha sido la campaña electoral del candidato, y también recuerdan las promesas que ha hecho, con fichajes como Konaté o José Mourinho. También aparece su famosa lona colocada enfrente del Bernabéu con todas las Champions que ha ganado como presidente.
¿A qué hora salen los resultados de las elecciones a la presidencia del Real Madrid?
Una vez se cierre el plazo para la votación en las urnas del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, se procederá al recuento de votos que desvelará quién será el próximo presidente del club merengue. Se espera que el resultado se desvele esa misma noche, aunque también habrá que tener en cuenta el voto por correo. El plazo para solicitarlo se cerró el 3 de junio, mientras que la fecha habilitada para el voto concluye el sábado 6 de junio.
A qué hora son las elecciones a la presidencia del Real Madrid y dónde ver
Este domingo 7 de junio se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan unas elecciones que desarrollarán entre las 09:00 horas y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Alrededor de 100.000 socios están llamados a las urnas y el club ha habilitado una lanzadera de autobuses gratuitos hasta Valdebebas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre dónde ver las elecciones del Real Madrid.
Las mesas electorales de las elecciones a la presidencia
Ya está todo listo en la Ciudad Real Madrid para que comiencen las votaciones. Este domingo, los socios del Real Madrid elegirán a su presidente para los próximos cuatro años. OKDIARIO se ha desplazado hasta allí para vivir en directo estas históricas elecciones a la presidencia del club blanco. Te contamos cómo son las mesas electorales en las que se vota al próximo presidente del Real Madrid.
Socios con derecho a voto
Ya se conoce el dato exacto de los socios con derecho a voto en estas elecciones: 75.219. Estos son los madridistas que podrán acudir a las urnas este domingo para votar o bien a Florentino Pérez o bien a Enrique Riquelme como presidentes del Real Madrid.
¿Cuántos socios tiene el Real Madrid?
Según la última actualización del club blanco, el Real Madrid cuenta con un total de 99.781 socios, una numeración que se va actualizando con el paso de los años, de manera que se eliminen las bajas que se produzcan, ya sea por deceso o por decisión personal, y se añaden el nuevo número de socios del Real Madrid.
¿Quién puede votar en las elecciones del Real Madrid?
Según recogen los Estatutos Sociales y las Normas Electorales del Real Madrid podrán votar todos los socios mayores de edad que tengan al menos un año de antigüedad y que figuren en el censo electoral. De los casi 100.000 socios, se estima que unos 70.000 tienen derecho a voto.
Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones del Real Madrid
Una vez que cierren las urnas en torno a las 20:00 horas, comenzará el escrutinio y se conocerán los primeros resultados de las elecciones del Real Madrid. Cada mesa realizará el recuento y emitirá los resultados a la Junta Electoral.
Ha llegado el día. Después de una intensa campaña electoral, los socios del Real Madrid eligen este domingo al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Florentino Pérez, al frente del club blanco durante 23 de los últimos 26 años, y Enrique Riquelme, el aspirante, se disputan el sillón presidencial.
Los socios del Real Madrid podrán emitir su voto en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas desde las 09:00 horas hasta las 20:00. Para poder votar es obligatorio ser mayor de edad, tener al menos un año de antigüedad como socio del club y figurar en el censo electoral oficial definitivo.
¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones del Real Madrid?
Los socios del Real Madrid podrán votar este domingo desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota, en Valdebebas.
¡VOTA ENRIQUE RIQUELME!
Enrique Riquelme ya ha ejercido su derecho al voto. El candidato a la presidencia del Real Madrid acudió a la mesa número 33 para introducir su voto en la urna. Hubo algún aplauso al candidato, gritos a favor y en contra llamándole «¡mentiroso!».