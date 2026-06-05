Ésta es la lista que apoyará a Florentino Pérez en las próximas elecciones del Real Madrid

Este domingo 7 de junio se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid que disputan Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El actual presidente, el más laureado de la historia del club, parte como favorito ante el empresario alicantino en las primeras elecciones en 20 años en la entidad madridista. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la lista que apoya la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid.

Este domingo 7 de junio los cerca de 100.000 socios del Real Madrid están llamados a las urnas para votar en las elecciones a la presidencia del club que disputan Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Los socios están llamados a las urnas que se habilitarán desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid (Avenida Alejandro de la Sota s/n – Madrid), en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales.

El Real Madrid ha anunciado en un comunicado que ha habilitado para los socios un servicio de autobuses lanzadera de forma gratuita que saldrá de estos puntos de la ciudad:

Avenida del Partenón, 14 (Barajas). Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín). Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

«En cada ubicación encontrará señalización específica del servicio y personal de organización que podrá ayudar a los socios», ha señalado el club a través de su página web oficial, en la que también informa que los horarios serán desde las 08:30 horas hasta las 19:30 horas. «Se recomienda planificar el desplazamiento con antelación, consultar el estado del tráfico y transporte público antes de iniciar el trayecto y seguir en todo momento las indicaciones del personal de organización», avisa el club teniendo en cuenta el dispositivo y los cortes que habrá en la ciudad por la visita del Papa León XIV a Madrid.

La lista de Florentino en las elecciones

Florentino Pérez parte como máximo favorito en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. La encuesta publicada por OKDIARIO da vencedor al actual presidente con el 77,3% de los votos frente al 22,7% del candidato Enrique Riquelme.

En los últimos días, Florentino Pérez ha confirmado que su entrenador será José Mourinho y también ha adelantado los fichajes de Dumfries y Konaté. También ha asegurado en las últimas horas en el programa Horizonte que el martes hará una oferta de 150 millones de euros por una estrella mundial, que todo hace indicar que será Vitinha o Joao Neves.

La lista que apoyará a Florentino Pérez en las elecciones es la siguiente: