El Real Madrid pone fecha límite al ‘culebrón Vinicius’

El Real Madrid ha decidido que el interminable culebrón de Vinicius Júnior no puede alargarse mucho más. Después de meses de conversaciones, reuniones y posturas muy alejadas, el club considera que los próximos diez días serán definitivos para conocer el desenlace de una negociación que, a día de hoy, sigue completamente abierta. En Valdebebas manejan un escenario muy claro: o hay acuerdo para renovar o ambas partes empezarán a asumir que la separación es una posibilidad muy real.

La sensación en estos momentos es de máximo equilibrio. Dentro del club admiten que la operación está prácticamente al 50%. Nadie se atreve a dar por hecha la renovación, pero tampoco la ruptura. Todo dependerá de la conversación que mantendrán José Ángel Sánchez y los representantes del futbolista, una reunión llamada a marcar el futuro de uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

El gran problema sigue siendo económico. El Real Madrid no ha modificado un milímetro su postura durante toda la negociación. La entidad presidida por Florentino Pérez no romperá la escala salarial por Vinicius y mantiene que no le ofrecerá un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada. Además, el club tampoco contempla pagar una prima de renovación, otro de los puntos que más distancia ha generado entre ambas partes durante los últimos meses.

La posición del brasileño tampoco ha cambiado. Vinicius entiende que su rendimiento y su peso dentro del equipo justifican unas condiciones superiores. Su entorno continúa reclamando un salario cercano a los 25 millones de euros netos por temporada, una cifra que supondría un esfuerzo económico enorme para el Real Madrid, ya que, con la carga fiscal, el coste se dispararía hasta rondar los 50 millones de euros brutos anuales.

Vinicius tampoco tiene prisa

Si el Real Madrid ha decidido acelerar la resolución del caso, es porque el tiempo empieza a jugar en su contra. Vinicius está cada vez más cerca de entrar en los últimos meses de contrato y, dentro de apenas cinco meses, será libre para negociar con cualquier club si no ha renovado. En el Bernabéu quieren evitar llegar a ese escenario y consideran que ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva.

Sin embargo, el brasileño afronta la situación con mucha más calma. En su entorno transmiten que no existe preocupación alguna por no renovar de inmediato. Vinicius está convencido de que una gran temporada volvería a situarle en una posición de máxima fuerza. Incluso si entra en su último año de contrato, seguiría teniendo el control absoluto sobre su futuro y, llegado el momento, podría negociar como agente libre con los clubes más poderosos del mundo.

Precisamente por eso, en el Real Madrid tienen claro que solo habrá renovación si ambas partes logran acercar posturas de forma importante. El club no piensa romper su política salarial y Vinicius sólo firmará si entiende que el esfuerzo económico se acerca mucho a las cifras que considera acordes a su estatus. Los próximos diez días marcarán el final de un culebrón que lleva demasiado tiempo condicionando la planificación del Real Madrid. El desenlace, ahora sí, está muy cerca.