Tranquilidad con Rodrigo: el Real Madrid enfría la operación para presionar al City

La operación Rodrigo Hernández sigue exactamente el guion previsto por el Real Madrid. En Valdebebas no existe ningún tipo de preocupación por el estado de las negociaciones con el Manchester City. Todo lo contrario. El club blanco ha decidido enfriar los contactos en los últimos días como parte de una estrategia de presión para intentar rebajar el precio de un futbolista cuyo deseo es tan claro como firme: sólo quiere jugar en el Santiago Bernabéu.

La tranquilidad en el Real Madrid es absoluta porque el paso más importante ya está dado. El acuerdo con Rodrigo está completamente cerrado desde hace tiempo y el centrocampista mantiene intacta su voluntad de regresar a España para vestir de blanco. Ni las maniobras del Manchester City ni el interés que pueda despertar en otros grandes clubes europeos han cambiado un escenario que en el Bernabéu consideran muy favorable.

El principal escollo continúa siendo el precio del traspaso. El Real Madrid entiende que la operación debe cerrarse en unas cifras cercanas a los 45 millones de euros, mientras que el Manchester City sigue intentando elevar la factura hasta rondar los 70 millones. Esa diferencia explica que las conversaciones hayan perdido velocidad, aunque en ningún caso pone en peligro un fichaje que todas las partes dan por hecho que terminará produciéndose.

En el club blanco no hay sensación de urgencia. Mourinho cuenta con una plantilla muy competitiva para arrancar la temporada y la dirección deportiva considera que el tiempo juega a su favor. Cuanto más avance el mercado, mayor será la presión sobre el City para tomar una decisión definitiva, especialmente si el futbolista mantiene su postura de no contemplar ninguna alternativa.

Una subasta imposible

El Manchester City continúa moviéndose para intentar mejorar su posición negociadora. El club inglés busca generar competencia alrededor del internacional español y sondea posibles candidatos con la intención de obtener una cantidad mucho mayor por su salida. En el Etihad son conscientes de que vender a uno de sus grandes referentes por una cifra inferior a la inicialmente prevista sería un golpe importante.

Sin embargo, el plan del City se encuentra con un obstáculo difícil de salvar: la voluntad del propio Rodrigo. El centrocampista no contempla otro destino que no sea el Real Madrid. Su prioridad absoluta es regresar a España y convertirse en una de las piezas centrales del nuevo proyecto de José Mourinho, una decisión que ha trasladado con claridad durante las conversaciones mantenidas en las últimas semanas.

Esa firmeza es la que explica la calma con la que trabaja el Real Madrid. En Valdebebas entienden que, cuando un futbolista tiene tan claro su futuro, el margen de maniobra del club vendedor se reduce considerablemente. Por eso nadie pierde el sueño. La negociación puede alargarse unas semanas más, pero el convencimiento sigue siendo el mismo: Rodrigo acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid.