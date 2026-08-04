Dani Ceballos desvela nuevos detalles sobre su futuro

Dani Ceballos ha desvelado nuevos detalles sobre su futuro a través de un mensaje en sus redes sociales donde manda una indirecta al club que más interesado está en hacerse con sus servicios. El ex jugador del Real Madrid lleva más de un mes sin equipo después de que el pasado 26 de junio se desvinculase del club blanco.

«Pronto», escribió Dani Ceballos en un mensaje publicado en sus redes sociales acompañado de una pelota, un brazo musculoso y un reloj de arena. En la imagen aparece un balón de la Champions League de color verde y la mayoría de las respuestas a este mensaje son seguidores del Real Betis pidiéndole que fiche ya por el club andaluz.

Un mensaje donde parece que Ceballos deja claro que su futuro se puede decidir más pronto que tarde con el Betis en el horizonte. El jugador utrerano quiere jugar la Champions con el club donde se formó como futbolista y el club verdiblanco quiere incorporarlo, pero sus problemas con la masa salarial están retrasando un final que parece destinado a encontrarse más pronto que tarde.

Más de un mes acumula Dani Ceballos sin equipo. Y sigue sin encontrarlo. Sorprende que un jugador de 29 años con una calidad contrastada y con un palmarés lleno de títulos por su etapa en el club más laureado del mundo tarde tanto tiempo en encontrar un nuevo hogar. Pero es que fuera del Madrid hace mucho frío, y si no, que se lo digan al propio Ceballos.

Ceballos tenía una opción sobre la mesa en las últimas semanas, la del Ajax, pero esta finalmente se cayó. El club holandés se hartó de esperar al jugador, cuyo deseo es jugar en el Betis, el club de su corazón y en el que se formó como futbolista. Pero la operación no es sencilla, ya que la entidad verdiblanca tiene problemas de espacio salarial. El Betis quiere a Ceballos y Ceballos quiere jugar en el Betis. Pero no se concreta nada. Entramos ya en el último mes de mercado.