Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina

Franco Mastantuono jugará en la Fiorentina la próxima temporada. Lo hará en calidad de cedido, sin opción de compra para el equipo italiano. El futbolista argentino tendrá así un año para demostrar su valor en una de las grandes ligas del fútbol europeo tras un irregular año en el Real Madrid. La cesión se hará oficial en las próximas horas.

Ni venta ni cesión con opción de compra. Mastantuono jugará la temporada 2026/27 en la Fiorentina de Italia. Este club, uno de los más clásicos del fútbol italiano, viene de hacer una temporada mala, luchando por la salvación, y busca regresar a puestos europeos en la Serie A. Para eso quieren elevar su nivel y se llevan, cedido, a un jugador de la talla del argentino.

Mastantuono estaba muy bien valorado en Italia, donde a varios equipos les gustaba mucho su perfil. Es lógico, toda vez que el argentino tiene también la nacionalidad italiana, por lo que es muy seguido en ese país, además de que no ocupará plaza de extracomunitario. La Fiorentina, que jugó contra el Real Madrid el pasado sábado en un amistoso en Austria, estuvo siempre en la pole. Y se lo lleva. A falta de que se haga oficial, que será en las próximas horas, el argentino jugará en el equipo de la ciudad de Florencia.

Equipos como Milan, Roma y Nápoles también estuvieron interesados en fichar a Franco Mastantuono, pero el Real Madrid siempre tuvo claro que lo que haría con su futbolista sería una cesión. Y una cesión ‘tradicional’, es decir, sin opción a compra y sin porcentaje para el club de destino. Mastantuono estará una temporada en la Fiorentina y, una vez que termine, en junio de 2027, regresará al Real Madrid.

Será una importante oportunidad para Mastantuono, que tuvo un primer año muy irregular en el Real Madrid y se quedó sin ir al Mundial con Argentina.