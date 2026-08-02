Xabi Alonso se pronuncia sobre su salida del Real Madrid: «Me quedó una cicatriz, pero ya está curada»

Xabi Alonso ha comenzado una nueva etapa como entrenador en el Chelsea en la Premier League. Pero antes de afrontar esta nueva etapa de su carrera, el tolosarra ha querido cerrar su pasado en el Real Madrid. Habló de ello desde el tour de los londinenses en Australia en pretemporada y señaló que «por suerte, no tengo muchas cicatrices en mi carrera», aunque reconoció que «me quedó una cicatriz» de su etapa en el Madrid, pero «ya está curada».

«Vale, de acuerdo, me quedó una cicatriz, pero se cura. Ahora que está curada, estoy muy motivado y decidido a disfrutar de esta nueva etapa en el Chelsea como lo hice cuando empecé en Madrid», comenzó explicando Xabi. «Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y con lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba. Porque uno aprende de la decepción de las cosas que no salieron y trata de pensar que las cosas mejorarán», añadió.

Respecto a los motivos que llevaron a no cumplir su contrato con el Real Madrid, el nuevo técnico del Chelsea destacó que hubo cosas que no funcionaron «tanto en lo que respecta al juego como a la gestión de personas», mientras que en lo que respecta a lo positivo, «hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto en lo que respecta al juego como a la gestión de personas. Es una mezcla de todo».

Xabi Alonso reconoció en la entrevista con The Athletic y varios medios ingleses que ese tiempo alejado de los banquillos le ha servido «principalmente para recargar energías, porque la energía que necesitas como entrenador… necesitas estar lleno de energía para nutrirte del resto. Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de juego. Usé ese tiempo principalmente para eso. No vi mucho fútbol… Se trataba principalmente de mí mismo, de sentirlo».

Xabi explica su fichaje por el Chelsea

El de Tolosa también desveló los motivos que le llevaron a aceptar el cargo en el Chelesa: «Se trataba del proyecto porque tenía una visión del Chelsea desde fuera. Podía ver los aspectos positivos y también mis preocupaciones. Así que las abordé. El club, los directores deportivos… ha sido un proceso para ellos, con cosas buenas y otras que quieren corregir. Lo más importante es que hicimos el mismo análisis. Si hubiéramos tenido puntos de vista diferentes, probablemente no habría sido el punto de partida correcto. Hasta ahora, estamos tomando las decisiones correctas».

De su pasado con Guardiola en el Bayern dijo: «Éramos muy cercanos. Yo tenía mucha curiosidad. Estaba en ese momento de mi carrera en el que podía ir a su oficina y decirle: ‘Pep, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál va a ser la estrategia?’. Quizás cuando tenía 20 años no tenía la confianza para ir a la oficina del entrenador a preguntarle esas cosas. Pero en ese momento, debido a la confianza que teníamos, necesitaba hacerlo».