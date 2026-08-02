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El Madrid atiza a Tebas y compara la propuesta de FIFA con el acuerdo de la Liga con CVC: «El fútbol no debe repetirlo»

El club blanco atizó a la Liga en el último párrafo de un comunicado oficial publicado este domingo

"El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos", señala el Real Madrid

El Real Madrid valora «muy positivamente» la decisión de la FIFA de cancelar su propuesta de privatización del Mundial

Tebas Madrid
Javier Tebas. (EP)

El Real Madrid ha aplaudido este domingo la marcha atrás de la FIFA en su propuesta de intentar privatizar el Mundial y ha comparado esta iniciativa con el acuerdo al que llegó en su momento la Liga con el fondo privado CVC. Una bofetada con la mano abierta del club blanco a Javier Tebas tras días de críticas y más críticas por parte del presidente de la patronal contra Infantino por esta propuesta. El Madrid, ahora, ha puesto contra un espejo a Tebas y le ha hecho ver que su acuerdo para «hipotecar durante medio siglo los ingresos que corresponden a los clubes» es lo mismo.

«El Real Madrid se opone con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos. Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás», señaló el Real Madrid después de dar las gracias a la UEFA por oponerse a la propuesta de la FIFA y aplaudir la cancelación de la iniciativa de privatización por parte de Infantino.

Un comunicado que en su segunda parte ya se calentaba para el gran palo a la Liga de Tebas: «Este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC».

El Real Madrid, con estas palabras, pone ante un espejo a Tebas y deja claro que la iniciativa que quería llevar a cabo la FIFA, y de la que tanto ha rajado el presidente de la Liga, es lo mismo que el acuerdo al que se llegó con CVC y ante el cual los blancos se opusieron de manera frontal: «Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional».

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