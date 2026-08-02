Athenea del Castillo tendrá que pasar por quirófano: fractura en la clavícula derecha

Athenea del Castillo se ha lesionado de gravedad durante el primer encuentro amistoso de la pretemporada del Real Madrid, que jugaba frente al Madrid CFF. La jugadora fue sustituida en el minuto 36 y sembró todas las dudas. Según el parte médico del club, la atacante ha sufrido una fractura en la clavícula derecha y tendrá que pasar por el quirófano durante los próximos días.

Los especialistas intervendrán a la cántabra, que se perderá el inicio de temporada con casi total seguridad. Este infortunio supone un golpe muy duro a nivel moral para la extremo, puesto que ya se fracturó la misma clavícula en noviembre de 2024. En aquella ocasión, su recuperación fue muy rápida, pero parece que los problemas persisten.

El club todavía no ha confirmado el tiempo de baja. Sin embargo, en este tipo de casos, la estimación suele ser de ocho a doce semanas de baja (2-3 meses). Por lo tanto, necesitaría un milagro para estar disponible de cara al debut en liga, donde se enfrentan al Atlético de Madrid en el derbi. Además, tampoco llegaría al encuentro de la Ronda 2 de la Women’s Champions League de septiembre.

El Madrid se llevó el encuentro

El equipo se impuso 2-0 en un choque muy ajustado y cerrado hasta el primer gol. Sin embargo, las de Pau Quesada consiguieron sacar ventaja gracias al juego aéreo, ya que ganaron el encuentro con dos potentes cabezazos. María Méndez abrió el marcador en el minuto 68 y Pau Comedor sentenció en el 84.

La baja de Athenea será muy notoria. El Madrid pierde a una de sus jugadorass más verticales y determinantes. La plantilla buscará llegar al 100% de cara al inicio de la competición. El resto de partidos de la pretemporada son frente al al Crystal Palace (5 de agosto), Sevilla (8 de agosto), Tottenham (12 de agosto) y Deportivo de A Coruña (16 de agosto).