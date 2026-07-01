El Real Madrid se opone al acuerdo de ampliación de inversión de la liga femenina

El Real Madrid se ha plantado también contra la Liga F. El club blanco se ha negado a participar en el acuerdo de inversión aprobado en la Asamblea celebrada el pasado lunes 29 de junio. Una decisión que también han tomado una cuarta parte de los equipos participantes, argumentando que no es un modelo que cumpla con el objetivo de hacer crecer el fútbol femenino en base a la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes.

Según ha explicado el Real Madrid en un comunicado este miércoles, la operación contempla «la aportación de financiación por parte de un inversor privado». A cambio de ello, «obtendría hasta junio de 2051 un porcentaje de los ingresos comerciales futuros de la competición», de lo que se calcula que sería entre un 35 % y un 49 %.

En dicho acuerdo, el club blanco sostiene que todos los clubes adheridos percibirán 40 millones de euros entre todos, y a cambio desistirán de percibir un porcentaje de los ingresos durante 25 años. Un cabreo monumental por un acuerdo en el que la Liga F recibirá 12 millones de euros; además, otros 3 millones de euros se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas jugadoras.

El Real Madrid se niega a estar dentro del nuevo acuerdo

Una de las preocupaciones que hay en el Real Madrid es que, a raíz de la decisión de los clubes que han considerado conveniente adherirse a esta iniciativa, no pueda traducirse en diferencias de trato ni en consecuencias económicas o institucionales para quienes decidan permanecer al margen de la operación.

El Real Madrid también defiende que la decisión de firmar un acuerdo que se extenderá los próximos 25 años «debe adoptarse teniendo en cuenta no solo a los clubes que actualmente integran la competición y perciben los recursos derivados de esta operación, sino también a aquellos que se incorporen a la Liga F en el futuro» ya que «quedarán igualmente vinculados por el modelo aprobado sin haber participado en su decisión ni haberse beneficiado de la financiación inicialmente distribuida».

Por último, «El Real Madrid seguirá trabajando por un modelo justo, sostenible y transparente que fortalezca el crecimiento del fútbol femenino, como nuestro club lo ha venido haciendo hasta ahora».