Diomande regresa a los entrenamientos con el Leipzig a la espera de cerrar su fichaje por el Real Madrid

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se está retrasando más de la cuenta. Mientras tanto, el jugador se ha incorporado a los entrenamientos con el Leipzig en Austria este miércoles después de quedarse fuera de la convocatoria por una enfermedad. Pero eso ya es pasado y se ha incorporado al grupo mientras se termina de desbloquear su salida al conjunto blanco.

El Leipzig le ha mandado un mensaje de bienvenida en sus redes sociales tras su regreso a los entrenamientos: «¡Bienvenido al campo de entrenamiento, Yan! Tras superar la infección, Yan Diomande está de vuelta en el entrenamiento». El pasado fin de semana saltaba la noticia de que Diomande se quedaba fuera de la convocatoria del conjunto alemán para el amistoso contra el Verl por una infección.

Todo apuntaba a que el futbolista se había plantado para terminar de cerrar su salida al Real Madrid. Pero su fichaje no termina de cerrarse. Un problema con las comisiones de su fichaje entre su actual agencia de representación, Roc Nation, y la antigua, Maxidel Management, está retrasando todo. Y el futbolista se incorporó con el equipo el pasado lunes tras pasar el pertinente reconocimiento médico de inicio de temporada.

Willkommen im Trainingslager, Yan! 🙌🇦🇹 Nach überstandenem Infekt ist Yan Diomande zurück im Training. 💪 pic.twitter.com/wVUakWzWVC — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 5, 2026

Después de los exámenes médicos, el extremo marfileño hizo parte de la sesión con el grupo en su primer día. El martes no se entrenó con sus compañeros por la enfermedad. Diomande se ejercitó al margen durante la primera parte de la sesión y no saltó al césped en la segunda. No ha sido hasta este miércoles cuando el internacional por Costa de Marfil se ha entrenado con normalidad y el club alemán le ha dado la bienvenida en sus redes sociales.

Pese a ello, tal y como hemos informado en OKDIARIO, la llegada de Diomande al Real Madrid es cuestión de días. En Valdebebas han acelerado el fichaje del jugador de 19 años que ha deslumbrado este año en la Bundesliga. José Mourinho dio el visto bueno desde el primer momento. El técnico portugués considera que la plantilla necesitaba incorporar más desequilibrio en los últimos metros y cree que el marfileño reúne unas condiciones muy difíciles de encontrar en el mercado.