Cumbre decisiva por Vinicius: el Real Madrid mueve ficha y se cita con su agente en Valdebebas

La renovación de Vinicius Júnior entra en una semana decisiva. José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Federico Pena, representante del futbolista brasileño, se reúnen este miércoles en Valdebebas para intentar acercar posturas en una negociación que continúa muy lejos de resolverse. Después de semanas de contactos telefónicos y conversaciones constantes, ambas partes consideran que ha llegado el momento de verse las caras para comprobar si existe margen para desencallar una operación que se ha convertido en uno de los grandes asuntos del verano en el Santiago Bernabéu.

La reunión se produce en un contexto de máxima tensión negociadora. No porque la relación entre el club y el agente sea mala, sino todo lo contrario. Existe un trato excelente entre José Ángel Sánchez y Federico Pena, pero esa buena sintonía personal no ha servido para reducir una distancia económica que sigue siendo enorme. En el Real Madrid tienen muy claras cuáles son sus líneas rojas y no contemplan romperlas por ningún futbolista, tampoco por Vinicius.

La entidad madridista mantiene firme su postura. No ofrecerá al brasileño un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada y tampoco está dispuesta a incluir una prima de renovación, una de las grandes exigencias que ha trasladado el entorno del jugador durante las conversaciones. En Valdebebas consideran que acceder a esas condiciones rompería definitivamente la escala salarial del vestuario y abriría un precedente que el club no quiere asumir bajo ningún concepto.

En el otro lado de la mesa, el discurso tampoco ha cambiado. Los representantes de Vinicius continúan defendiendo que el atacante merece un contrato acorde a su estatus internacional. La petición sigue rondando los 25 millones de euros por temporada, además de una prima de renovación absolutamente fuera de mercado para los estándares del Real Madrid. Son diferencias muy importantes que explican por qué, pese a los continuos contactos de los últimos meses, el acuerdo sigue sin llegar.

La sensación dentro del club es que esta reunión puede marcar el rumbo de la operación. No necesariamente porque vaya a cerrarse el acuerdo este mismo miércoles, pero sí porque permitirá comprobar si alguna de las dos partes está dispuesta a flexibilizar su postura. Si nadie se mueve, el culebrón continuará abierto con un Vinicius cada vez más cerca de poder negociar libremente con cualquier club cuando llegue el momento.

Sin ofertas por Vinicius

Mientras tanto, el mercado permanece sorprendentemente tranquilo. Pese a todas las especulaciones surgidas durante las últimas semanas, el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta formal por el delantero brasileño. El Arsenal sigue siendo el club que más interés ha mostrado desde Inglaterra, pero hasta la fecha no ha existido ninguna llamada oficial a las oficinas de Valdebebas para trasladar una propuesta o iniciar conversaciones por un posible traspaso.

En el Real Madrid mantienen la calma. La prioridad continúa siendo encontrar un entendimiento con Vinicius, pero sin renunciar a una política salarial que lleva años siendo una de las bases del proyecto. Este miércoles, José Ángel Sánchez y Federico Pena volverán a sentarse frente a frente. Será una reunión importante. Quizá la más importante hasta la fecha. Porque, después de meses de conversaciones, empieza a llegar el momento de comprobar si la renovación tiene futuro… o si el pulso está destinado a prolongarse mucho más.

No llegó acompañado por su representante

Mientras tanto, Vinicius acudió este miércoles al entrenamiento en la Ciudad Real Madrid al margen de la cumbre que se celebraba en las oficinas de Valdebebas. El brasileño llegó acompañado de Tata Soares, la persona que le asiste en su día a día, y no de su representante, Federico Pena. El agente prefirió centrarse en la reunión con José Ángel Sánchez mientras el futbolista mantenía la normalidad y se ejercitaba bajo las órdenes de José Mourinho.