El Real Madrid se pone serio por Diomande

El Real Madrid está a un paso de fichar a Yan Diomande. Sin embargo, los últimos flecos del traspaso están alargando el anuncio oficial. El club se ha empezado a cansar de esta situación y le ha dado un ultimátum al RB Leipzig, algo que los alemanes han entendido. En Valdebebas no tienen dudas de que la operación se cerrará con éxito.

Uno de los motivos que está frenando las negociaciones ha sido el cambio de agencia del extremo, que ahora trabaja con Roc Nation Sports, al igual que Vinicius Jr.. El conjunto blanco está muy tranquilo respecto a esta cuestión, ya que saben que son profesionales. Por el momento, no se ha presentado ninguna queja formal a la FIFA.

El acuerdo con el Leipzig está cerrado. El marfileño firmará por seis temporadas y un salario que se irá incrementando de forma progresiva. El Real Madrid pagara 100 millones de euros por el futbolista. Además, tendrá que asumir unos costes variables cercanos a los 20.

El interés del equipo en el atacante no es casualidad. José Mourinho lo ha puesto como prioridad para su proyecto. El portugués quiere sumar a una referencia clara en la banda derecha y tiene claro que el extremo es el candidato ideal para el puesto.

Diomande llega en calidad de estrella

El jugador se presenta como uno de los jóvenes más prometedores de Europa, con mucha proyección a sus 19 años. Sin embargo, las exigencias serán altas en el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta su precio de traspaso. En función de los costes variables, podría convertirse en el fichaje más caro de la historia del club.

Los valores de mercado se han disparado en los últimos años, por lo que la cifra no se sale de lo habitual. Diomande fue una de las mejores armas del Leipzig en Alemania. En la temporada pasada consiguió firmar 13 goles y 10 asistencias, entre la Bundesliga y la DFB-Pokal.