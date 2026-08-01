Diomande se rebela para fichar por el Real Madrid y no viaja con el Leipzig por «enfermedad»

Yan Diomande se ha hartado del Leipzig. El delantero costamarfileño no ha entrado en la convocatoria para un amistoso contra el SC Verl en Austria por «enfermedad». Una medida que ha querido tomar para plantarse ante el club alemán después de demorar su fichaje por el Real Madrid, después de estar estancado los últimos días, pese a que el acuerdo entre todas las partes está a tan solo un paso.

El cabreo se retoma desde este lunes, cuando se incorporó este lunes a los entrenamientos tras su regreso del Mundial. Diomande deseaba que la operación se cerrase antes, pero en el Leipzig han preferido seguir forzando al club blanco pidiendo más dinero por el traspaso. Un gesto que no gustó nada al delantero, puesto que ya había comunicado al club que su estancia en Alemania ya había terminado y no estaba dispuesto a jugar en el equipo.

Diomande ha estado también lanzando guiños al Real Madrid dando ‘likes’ a varias publicaciones en redes sociales con un mensaje claro: está como loco por venir. Es por eso que, pese a que estaba previsto que viajase a Austria con el equipo, se ha quedado en la ciudad alemana: «Se pierde el partido de prueba por infección», comunicó el Leipzig. Aunque los médicos del club aseguraban que viajaría seguro, a menos que se anunciase el acuerdo, el africano ha decidido plantarse.

El Real Madrid también está presionando mentalmente para llegar a un acuerdo final en las próximas horas. Quieren que Diomande viaje esta misma semana a la capital para realizar el examen médico y se instale ya en Valdebebas para ponerse bajo las órdenes de José Mourinho. Un ataque por los dos frentes que acorrala al Leipzig para que acepte las condiciones, ya que el único camino que quiere el jugador es fichar por el club blanco. Los alemanes aún no han respondido a la última oferta de Florentino Pérez, por lo que no les queda más remedio que zanjar el acuerdo en las próximas horas para confirmar un bombazo del verano.