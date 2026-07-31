Hernández Hernández rabia contra el Madrid por insistir en el ‘caso Negreira’: «No tenemos nada que esconder»

Aunque la temporada aún no ha comenzado, en el arbitraje español ya atacan deliberadamente al Real Madrid para defender su supuesta honestidad con el ‘caso Negreira’ abierto. Pese a que el club blanco lidera la bandera para descubrir toda la verdad detrás del mayor escándalo de la historia del fútbol, el colegiado Hernández Hernández ha salido para atacar a la institución blanca por cuestionar su objetividad en los partidos.

Aunque cada semana se va destapando más información sobre los supuestos pagos del Barcelona a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del CTA, desde el colectivo arbitral insisten una y otra vez en que la investigación demuestra que sus manos están limpias. Una de las principales que les cabrean especialmente son los vídeos de Real Madrid TV donde demuestran evidencias de los errores que salpican en contra del conjunto blanco.

«No los veo, no me aporta nada. Cuando las críticas son constructivas las acepto, pero cuando son destructivas las ignoro. Duele que cualquiera ponga en duda la honorabilidad y la independencia de los árbitros. Se han querido crear historias en base a determinadas circunstancias que realmente han pasado los años y se ha demostrado que no hay absolutamente nada de lo que tengamos que escondernos. Todos aquellos que dudan de nuestra independencia o imparcialidad están en su derecho, pero no es la realidad», explicó Hernández Hernández.

Los árbitros españoles se sienten maltratados

No contento con atacar al Real Madrid, también se hizo la víctima ante la imagen de una supuesta corrupción detrás del estamento arbitral: «Nuestra única intención es acertar. Nos duele el error. El problema es cuando desde fuera se interpreta el error como algo intencionado, eso ya no es nuestro problema, nos podemos equivocar, pero no es con mala intención», confesó en El Larguero.