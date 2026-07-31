Hernández Hernández rabia contra el Madrid por insistir en el ‘caso Negreira’: «No tenemos nada que esconder»

Aunque la temporada aún no ha comenzado, en el arbitraje español ya atacan deliberadamente al Real Madrid para defender su supuesta honestidad con el ‘caso Negreira’ abierto. Pese a que el club blanco lidera la bandera para descubrir toda la verdad detrás del mayor escándalo de la historia del fútbol, el colegiado Hernández Hernández ha salido para atacar a la institución blanca por cuestionar su objetividad en los partidos.
Aunque cada semana se va destapando más información sobre los supuestos pagos del Barcelona a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del CTA, desde el colectivo arbitral insisten una y otra vez en que la investigación demuestra que sus manos están limpias. Una de las principales que les cabrean especialmente son los vídeos de Real Madrid TV donde demuestran evidencias de los errores que salpican en contra del conjunto blanco.
«No los veo, no me aporta nada. Cuando las críticas son constructivas las acepto, pero cuando son destructivas las ignoro. Duele que cualquiera ponga en duda la honorabilidad y la independencia de los árbitros. Se han querido crear historias en base a determinadas circunstancias que realmente han pasado los años y se ha demostrado que no hay absolutamente nada de lo que tengamos que escondernos. Todos aquellos que dudan de nuestra independencia o imparcialidad están en su derecho, pero no es la realidad», explicó Hernández Hernández.
Los árbitros españoles se sienten maltratados
No contento con atacar al Real Madrid, también se hizo la víctima ante la imagen de una supuesta corrupción detrás del estamento arbitral: «Nuestra única intención es acertar. Nos duele el error. El problema es cuando desde fuera se interpreta el error como algo intencionado, eso ya no es nuestro problema, nos podemos equivocar, pero no es con mala intención», confesó en El Larguero.
«Se odia a la figura del árbitro por el simple hecho de ser árbitro. Es algo que nos duele y nos preocupa. No pasa en ningún deporte, solo pasa en el fútbol. Los de las categorías altas estamos protegidos y sabemos que es parte del show, pero en el fútbol base tienen que entender que los árbitros son gente joven y que su única intención es hacerlo lo mejor posible», añadió.
Un Hernández Hernández que también reconoció su tristeza después de la poca representación del arbitraje español en el último Mundial, donde él solo tuvo la oportunidad de dirigir un partido con el Brasil-Haití de la fase de grupos. Mientras Rafael Louzán reconoce que debe subir la calidad y Fran Soto acusa a la FIFA de que usan el ‘caso Negreira’ para desprestigiarles, para él es que se siente muy orgulloso de sus compañeros: «El objetivo con el que saltamos todos al terreno de juego es que el VAR no intervenga. Una vez te equivocas; lo ideal es que te llame el VAR para corregir el error. Quizá ha habido algún momento en el que, fruto de la existencia del VAR, haya habido un punto de relajación, pero hemos espabilado en ese aspecto y este año las intervenciones del VAR han sido menos».