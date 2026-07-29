Louzan pone el listón más alto a los árbitros: «Hay que subir la exigencia esta temporada»

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha visitado a los árbitros de Primera División en su seminario previo al inicio de la temporada 2026/27 que se está celebrando en Oviedo. El dirigente gallego ha querido enviar un mensaje a los colegiados españoles de cara a la campaña que inicia el 15 de agosto en la máxima categoría, señalando que es necesario «subir la exigencia» arbitral en Liga y el resto de competiciones nacionales.

Louzán ha destacado que el fútbol español vuelve a ser la «referencia» después del triunfo cosechado por la Selección en el último Mundial. El torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá ha sido de ingrato recuerdo para los árbitros españoles. El canario Hernández Hernández fue el único colegiado de campo designado por la FIFA para el Mundial. Con un único partido dirigido, el Brasil-Haití de la fase de grupos, el arbitraje español cerró su participación mundialista certificando el descrédito por parte de FIFA con este pobre balance.

Por este motivo, el presidente de la RFEF ha pedido una mejoría a los árbitros de su Primera División en su stage de pretemporada en tierras asturianas. «Empieza una nueva temporada, la tenemos muy cerca, y el fútbol español será el fútbol de referencia. Habrá que hacer todo lo posible para dar lo mejor de nosotros mismos, estoy convencido de que así será», ha explicado Louzán a los colegiados de la máxima categoría en un discurso compartido por la Federación en sus canales oficiales.

❝Me siento orgulloso de esta gran familia que formáis.❞ 🗣️ Rafael Louzán, durante el seminario de los árbitros de Primera División.@CTARFEF | #ArbitrajeRFEF pic.twitter.com/OZ0LzwWS1C — RFEF (@rfef) July 29, 2026

También ha querido dejar un mensaje de optimismo al colectivo arbitral de cara a una temporada que arranca el próximo 15 de agosto con un Alavés-Getafe en la Liga. «Hay paz, confianza y esperanza en el futuro. Este es el camino, todos los actores del fútbol español tienen que seguir trabajando juntos; lo que incluye a los árbitros. Sentíos realmente orgullosos», ha añadido Rafael Louzán. El arbitraje español afronta una nueva campaña en la que necesitará subir el nivel para recuperar el crédito perdido por el Caso Negreira, que ya ha perjudicado a sus designaciones para partidos dependientes de UEFA y FIFA.

Al frente del arbitraje español continuará Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Louzán ha destacado su labor y le ha dado un voto de confianza de cara a su segunda temporada en este cargo. «Quiero felicitar a Fran por su trabajo, generosidad y entrega. A Fran y a todo el equipo humano que trabaja en el CTA, gracias por el compromiso», ha concluido el máximo dirigente del fútbol español.