Juan Roig viaja a Ceuta en plena crisis migratoria para respaldar a sus trabajadores y al tejido empresarial

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha desplazado este martes hasta Ceuta en plena crisis migratoria para conocer personalmente la situación de los trabajadores de la compañía y las consecuencias que está teniendo sobre la actividad económica de la ciudad.

El empresario valenciano ha recorrido los dos establecimientos que Mercadona mantiene abiertos en Ceuta, situados en La Almadraba y El Sardinero, donde ha mantenido encuentros con trabajadores y responsables para conocer directamente las dificultades a las que se están enfrentando durante las últimas semanas.

La visita se produce después de varias semanas especialmente complicadas para Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes, una situación que está afectando a la actividad cotidiana, los servicios públicos y también al funcionamiento de numerosas empresas y comercios de la ciudad autónoma.

Roig ha querido comprobar sobre el terreno cómo están afrontando sus empleados esta situación y conocer su estado directamente, más allá de los informes que puedan trasladarse posteriormente hasta la dirección de la compañía. El contacto con la plantilla ha sido, de hecho, uno de los principales objetivos del desplazamiento.

Roig se reúne con Juan Vivas

La visita del presidente de Mercadona ha tenido también una importante vertiente institucional. Roig se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para conocer la valoración del Gobierno de la ciudad sobre la crisis y las consecuencias que está provocando.

El encuentro ha permitido al empresario conocer la situación desde una perspectiva que trasciende a sus propios supermercados y afecta al conjunto de una economía ceutí que lleva semanas funcionando bajo unas circunstancias excepcionales.

La presencia de Roig supone además un gesto de respaldo al tejido empresarial de Ceuta, que está sufriendo las consecuencias de la incertidumbre y de la alteración de la normalidad económica derivada de la crisis.

Comerciantes y empresarios llevan semanas reclamando precisamente recuperar cuanto antes esa normalidad ante las consecuencias que la situación está teniendo sobre sus negocios.

La visita del presidente de Mercadona se produce, además, en un momento especialmente delicado para Ceuta, convertida nuevamente en uno de los principales focos de atención nacional por la presión migratoria.

Mercadona y los supermercados en Ceuta

Mercadona cuenta actualmente con dos establecimientos en la ciudad autónoma, los de La Almadraba y El Sardinero. Roig ha visitado personalmente ambos centros y ha hablado con sus empleados sobre las circunstancias en las que están desarrollando su actividad.

El desplazamiento permite así al presidente de una de las mayores compañías de distribución de España conocer de primera mano tanto la situación de sus trabajadores como las consecuencias económicas generales de la crisis.

La iniciativa de Roig cobra especial relevancia en un momento en el que Ceuta trata de hacer frente simultáneamente a las consecuencias sociales, económicas y administrativas de la llegada masiva de inmigrantes.

El empresario ha optado por desplazarse personalmente hasta la ciudad para escuchar a sus empleados y mantener un encuentro con su máximo responsable institucional, en una visita que supone también una muestra de apoyo al empresariado y a los trabajadores ceutíes mientras la ciudad intenta recuperar la normalidad.