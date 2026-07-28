Estos son los supermercados que abren hoy 28 de julio de 2026, Día de Cantabria: horario de Mercadona, Alcampo, Gadis, Lidl, Carrefour…

Hoy es 28 de julio y aunque muchos en España estarán a la espera de que empiece agosto para irse de vacaciones, este martes además se celebra el Día de Cantabria, y como es de esperar vuelve a dejar una estampa habitual en este tipo de festivos con supermercados cerrados en algunas zonas y otros abiertos con horarios especiales o ligeramente distintos a los de un día normal. En plena época estival, además, la situación se complica un poco más ya que hay más movimiento del habitual, gente que ya está de vacaciones, aquellos que como decimos se preparan, segundas residencias llenas y compras de última hora que no siempre pueden esperar, de modo que si vives en esta comunidad, es importante saber qué horario tienen los supermercados en el Día de las Instituciones de Cantabria.

En días como el de hoy, muchos consumidores se preguntan a última hora dónde pueden hacer la compra sin encontrarse la persiana bajada. Y la realidad es que no hay una única respuesta, porque cada cadena aplica su propia política y, en algunos casos, incluso cada tienda decide de forma independiente. Así que si tienes pensado acercarte al supermercado este martes, lo mejor es tener claro qué puedes encontrarte. Este es el horario previsto de Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, Lidl y Aldi durante el Día de Cantabria.

Mercadona

Comenzamos con el supermercado número uno en España, del que por otro lado no hay demasiadas dudas. Mercadona no abrirá hoy 28 de julio en Cantabria. La cadena mantiene de este modo su política habitual de cierre en festivos autonómicos, algo que lleva aplicando desde hace años y que rara vez cambia. Esto significa que todos sus supermercados en la comunidad permanecerán cerrados durante toda la jornada. Si sueles comprar aquí, no queda otra que adelantar la compra o buscar una alternativa puntual en otra cadena.

Carrefour

La cosa cambia bastante con Carrefour. En este caso, está previsto que muchos de sus hipermercados sí abran durante el festivo, siguiendo un horario parecido al de los domingos. Además, los Carrefour Express suelen dar bastante juego en días como este. Los que están en zonas céntricas de Santander, estaciones de servicio o áreas con bastante tránsito suelen mantenerse abiertos hasta las 21:00 horas, lo que los convierte en una opción bastante práctica para compras rápidas. Eso sí, no todos funcionan igual, así que lo más aconsejable es mirar el horario concreto antes de ir.

Alcampo

Alcampo se mueve en un punto intermedio. No todos sus centros van a abrir este Día de Cantabria, y eso puede generar cierta confusión si no se comprueba antes. Algunos hipermercados sí podrían hacerlo en horario amplio, más o menos entre las 09:00 y las 21:00 horas, mientras que otros directamente no abrirán. Depende bastante del tipo de tienda y de la zona en la que esté. Por eso, en este caso más que nunca, lo mejor es revisar el horario concreto del establecimiento al que tengas pensado ir en la web de Alcampo.

DIA

DIA es probablemente una de las cadenas más imprevisibles en festivos. No porque cambie de política, sino porque muchas de sus tiendas funcionan como franquicias y eso hace que cada una tenga más margen de decisión. En la práctica, esto se traduce en que habrá bastantes supermercados cerrados, pero también otros que sí abrirán. En algunas localidades, incluso, lo harán con horarios relativamente amplios, desde las 09:00 hasta las 21:00 o las 22:00 horas. Así que aquí no hay una regla clara: depende mucho de la tienda, básicamente y lo mejor es comprobarlo a través de la web de DIA y de su apartado de tiendas.

Lidl

En Lidl pasa algo parecido, aunque con un patrón más reconocible. Algunas de sus tiendas abrirán, pero no todas, y normalmente lo harán aquellas que están en zonas con más movimiento en estas fechas. Hablamos sobre todo de áreas turísticas o municipios donde el verano dispara la afluencia de gente. En esos casos, lo habitual es que el supermercado abra, aunque con horario reducido. Lo más común es que funcione sólo por la mañana, aproximadamente entre las 10:00 y las 15:00 horas, así que conviene no dejar la compra para última hora.

Aldi

Aldi sigue una línea muy similar a la de Lidl durante este tipo de festivos. Algunas tiendas permanecerán cerradas hoy, mientras que otras sí abrirán en función de la demanda que tengan. En Cantabria, con bastante movimiento en la costa y en segundas residencias durante estas fechas, es posible encontrar establecimientos abiertos, aunque no es algo generalizado. Cuando lo hacen, además, suelen aplicar horarios más cortos de lo habitual, centrados en las horas centrales del día.

En definitiva, el Día de Cantabria deja un panorama bastante desigual. Mercadona no abre, Carrefour ofrece más opciones y el resto de cadenas depende mucho de cada tienda. Por eso, si no quieres dar un paseo en balde, lo más práctico sigue siendo comprobar el horario exacto antes de salir de casa.