‘Grand Prix’ anuncia a sus invitados para hoy, lunes 17 de agosto

La 1 de Televisión Española continúa con su programación de verano y una de sus apuestas más vistas sigue siendo Grand Prix. Cada lunes, el formato regresa y lo hace con el objetivo de entretener a sus espectadores. Ramón García y su equipo consiguen que el público logre desconectar de la rutina del día, al menos, por unas horas. De ahí la esencia y el cariño que los españoles le tienen al programa. Pues, cada semana, la audiencia tiene la oportunidad de ver cómo diversos pueblos de nuestro país participan con el objetivo de vivir la experiencia.

Una aventura donde la diversión nunca falta y en la que este 2026 estamos siendo testigos de la participación de 12 pueblos. Asimismo, según se ha podido saber, la organización ha ampliado su margen a municipios que tengan de 3.000 a un máximo de 10.000 habitantes. Un cambio con el que han querido darle una oportunidad a los pueblos más pequeños de España. Así pues, y como es bien sabido por los espectadores, a ellos se unirán nuevos padrinos que prometen acompañar a los concursantes en esta travesía televisiva.

¿Quiénes son los invitados de ‘Grand Prix’ hoy, 17 de agosto?

El sexto enfrentamiento de la temporada ya tiene a sus protagonistas confirmados. Un programa decisivo que cerrará de manera final la clasificatoria. Así pues, tras esta emisión, se conocerá el nombre de los pueblos que han conseguido una buena puntuación y, con ello, disputarse la victoria. Una aventura, donde esta noche veremos a Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia).

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur estarán presentes para ver cómo los pueblos se desenvuelven en las pruebas. Pero, junto a ellos, estarán los padrinos. Así pues, teniendo esto en cuenta, se ha confirmado que los invitados del programa serán Mario Vaquerizo, que acompañará a Muros, y Lourdes Maldonado, que será la madrina de Blanca.

Así pues, los espectadores de Grand Prix serán testigos del regreso de pruebas como Alicia en el país de las canastillas, Champions Prix, Los troncos locos y Súpercocineros. Todo ello sumado a grandes novedades que pondrán a prueba la habilidad y resistencia de los concursantes.

La clasificación, por ahora, de ‘Grand Prix’

Conseguir la mejor puntuación posible es el objetivo de los concursantes de Grand Prix. Sin embargo, a veces las pruebas se complican. Así pues, por ahora, Quintanar del Rey encabeza la clasificación con 42 puntos. En segunda posición, Polinyà permanece y lo hace con 36 puntos.

Todo ello seguido de Pradejón, que se encuentra en tercer lugar con 32 puntos, Altura, que está cuarto con 29 puntos, Serranillos del Valle que tiene 28 puntos y Balanegra que tiene 25 puntos. ¿Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia) conseguirán superar a alguno de los clasificados? Para saberlo, será necesario tener sintonizada La 1 de Televisión Española este lunes, 17 de agosto, a partir de las 21:45 h, una hora antes en las Islas Canarias.