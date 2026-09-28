La IV Nit de l’Aviació reúne en el Castillo de Bellver a más de 200 representantes del sector aeronáutico

El Castillo de Bellver acogió el pasado viernes la IV edición de la Nit de l’Aviació, una de las principales citas de la cultura aeronáutica en Mallorca. El encuentro, organizado por la Fundació Aeronàutica Mallorquina (FAM), reunió a más de 200 invitados, entre autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones, empresas, profesionales del sector aeronáutico y personas vinculadas a la aviación.

La velada sirvió para reivindicar el papel de la aviación en un territorio insular como Baleares y poner en valor su capacidad de conectar a personas, instituciones y colectivos en torno a una misma actividad. El acto comenzó con la actuación de la Agrupació de Ball de Bot de Sencelles, que vinculó la cultura tradicional mallorquina con la cultura aeronáutica desde el inicio de la ceremonia.

Durante su intervención, el presidente de la FAM, Miguel Buades, destacó los tres pilares sobre los que se articula la actividad de la Fundación: social, cultural y educativo. Buades incidió en la importancia de la aviación como herramienta de cohesión para un territorio insular como Mallorca y defendió la necesidad de preservar la historia y el patrimonio aeronáutico.

El presidente de la Fundación puso además el foco en las nuevas generaciones y en la necesidad de acercar la aviación a los jóvenes y a las aulas con el objetivo de fomentar nuevas vocaciones profesionales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje, bajo el lema Recordar es Vivir, a Fernando Piña Saiz, Pedro Serra Bauzá y Richard Cross, tres personas vinculadas a la historia de la Fundación. La entidad quiso reconocer especialmente su amistad, apoyo y compromiso con una institución que, cuando todavía era un proyecto, contó con su confianza y colaboración.

La ceremonia continuó con la entrega de los Diplomas de Honor al Mérito Aeronáutico, una distinción con la que la Fundación reconoce trayectorias, iniciativas y contribuciones relevantes al desarrollo de la aviación.

En esta edición fueron distinguidos Balearic Helicopters, el Club de Vuelo de Binissalem, la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), el comandante Alberto Díaz de la Quintana, el Centro de Formación de Air Europa, el piloto Martin Picard, el coronel Alberto Sevilla Seguí e Isabel Mendiguchía, directora del Aeropuerto de Son Bonet.

Entre los reconocimientos, la FAM destacó especialmente la contribución de Martin Picard a la promoción de la hidroaviación en España, así como el trabajo desarrollado por profesionales y entidades vinculados a la formación aeronáutica, la aviación ligera, la seguridad, el derecho aeronáutico y la gestión aeroportuaria.

Reconocimientos a la AEMET, Iberia y la Academia General del Aire

La segunda parte de la ceremonia estuvo protagonizada por la entrega de las Placas al Mérito Aeronáutico, destinadas este año a tres ámbitos considerados especialmente significativos por la Fundación.

La primera placa fue concedida a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a las Oficinas de Meteorología Aeronáutica de los aeropuertos de Baleares, en reconocimiento a su labor en materia de meteorología y a su contribución a la seguridad de las operaciones aéreas.

La segunda distinción tuvo un carácter especial al coincidir con el centenario de Iberia. La FAM reconoció la trayectoria de la compañía y su contribución a la historia y a la proyección internacional de la aviación española. La placa fue recibida por Carlos Gómez, CEO de Iberia Express.

La tercera distinción recayó en los instructores de la Academia General del Aire y los pilotos acrobáticos de la Patrulla Águila, en reconocimiento a la formación, preparación y transmisión de valores a las nuevas generaciones de aviadores.

La distinción fue recibida por el coronel jefe de la Academia General del Aire, Luis Felipe González Asenjo, y entregada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Con esta IV edición de la Nit de l’Aviació, la Fundació Aeronàutica Mallorquina volvió a reunir en un mismo espacio a representantes de distintos ámbitos de la aviación para reconocer trayectorias y contribuciones al sector y reivindicar el valor histórico, cultural, educativo y social de la aeronáutica en Mallorca y en el conjunto de Baleares.