La inesperada reflexión de ‘El Principito’: «Los hombres compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos»
La reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad que inspira hoy
La psicología sostiene que las personas que hablan alto y a veces gritan no son agresivas, en realidad sienten las emociones con más fuerza que el resto
Los psicólogos coinciden: las personas que siempre devuelven el carrito de la compra a su sitio no lo hacen porque sean ordenados; en realidad, muestran un gran sentido de la responsabilidad colectiva
«El Principito» es la obra más conocida del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Publicada por primera vez en 1943 por la editorial estadounidense Reynal & Hitchcock, la novela no llegó a publicarse en Francia hasta 1946, después de la liberación del país C on el tiempo, el libro se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Está considerado una de las obras francesas más leídas y traducidas de la historia, con más de 140 millones de ejemplares distribuidos en todo el mundo.
Saint-Exupéry escribió e ilustró «El Principito» durante su exilio en Estados Unidos, en un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial y por una complicada situación personal. Aunque suele clasificarse como «literatura infantil», la historia aborda cuestiones de gran profundidad, como la amistad, el amor, la soledad, la pérdida y el sentido de la vida.
«Los hombres compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos»
Una de las reflexiones más conocidas de «El Principito» sobre la amistad gira en torno a una idea aparentemente sencilla: los amigos no pueden comprarse. Antoine de Saint-Exupéry utilizó el encuentro entre el principito y el zorro para explicar que una amistad verdadera necesita tiempo, dedicación y la voluntad de crear un vínculo especial.
La frase «Los hombres compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos» resume precisamente esta enseñanza. El zorro establece una comparación entre la facilidad con la que se comprar un determinado objeto y el proceso largo y complejo que implica construir una relación personal.
Conocer realmente a otra persona requiere tiempo y atención, algo que ningún producto puede proporcionar. Por eso, cuando el zorro invita al principito a «domesticarlo», no está hablando de someterlo, sino de crear entre ambos un vínculo que haga que cada uno sea único para el otro.
El concepto de «domesticar» resulta fundamental para entender esta reflexión de «El Principito». Dentro del diálogo entre ambos personajes, el término se relaciona directamente con el hecho de «crear lazos». Se trata, por tanto, de establecer una relación que transforme la manera en la que dos seres se perciben y se relacionan.
De esta manera, Saint-Exupéry presenta la amistad como un vínculo que necesita cultivarse con el tiempo. No se trata de algo que se pueda adquirir de forma inmediata, sino de una relación que se construye poco a poco mediante la presencia, el conocimiento mutuo y las experiencias compartidas. Ahí se encuentra precisamente una de las principales enseñanzas del zorro: lo que convierte a un amigo en alguien único no existe de antemano, sino que surge del vínculo que dos personas construyen y desarrollan con el tiempo.
Las mejores frases de ‘El Principito’
- «Sólo con el corazón podemos comprender aquello que realmente importa, porque lo esencial no siempre se puede ver»
- «El tiempo que dedicamos a alguien es precisamente lo que hace que esa persona sea especial para nosotros»
- «Antes de juzgar a alguien por lo que dice, conviene observar aquello que hace»
- «Cada persona debería recibir únicamente aquello que realmente está en condiciones de ofrecer»
- «Las palabras pueden provocar malentendidos, mientras que los actos suelen mostrar mucho más»
- «Un amigo puede convertirse en alguien único aunque al principio parezca igual que cualquier otra persona»
- «Las cosas que más valor tienen en la vida no siempre pueden comprarse con dinero»
- «Los niños son capaces de encontrar importancia en cosas que los adultos consideran insignificantes»
- «Conocer profundamente a alguien requiere tiempo, paciencia y experiencias compartidas»
- «No debemos abandonar todos nuestros sueños únicamente porque uno de ellos haya fracasado»
- «La amistad también implica asumir que los vínculos importantes nos hacen vulnerables»
- «A veces aquello que buscamos está mucho más cerca de lo que imaginamos»
- «Las personas pueden perderse cuando viven sin saber realmente qué quieren»
- «El valor de una persona no depende de su apariencia ni de aquello que posee»
- «Reconocer nuestros propios errores puede ser mucho más difícil que señalar los de los demás»
- «Las relaciones importantes necesitan atención y cuidado para mantenerse vivas»
- «La belleza exterior puede desaparecer, mientras que aquello que construimos con alguien permanece»
- «Una persona adquiere un significado especial para nosotros cuando compartimos tiempo y experiencias con ella»
- «No todo lo que parece insignificante carece de valor; algunas de las cosas más importantes son pequeñas»
- «La soledad puede ser necesaria en determinados momentos para escuchar nuestros propios pensamientos»
- «Los sueños necesitan algo más que deseos: también requieren que actuemos para acercarnos a ellos»
- «No debemos confundir tener muchas cosas con haber encontrado aquello que necesitamos»
- «Las personas que realmente importan dejan una huella que permanece incluso cuando ya no están cerca»
- «La responsabilidad también forma parte de cualquier vínculo que construimos con otra persona»
- «Quizá una de las mayores enseñanzas de El Principito sea aprender a valorar los vínculos por encima de las cosas materiales»
Temas:
- Frases
- Frases célebres
- Libros