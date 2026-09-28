El Gobierno fracasa en impulsar la inversión española en Marruecos: se desploma a 3,1 millones este año

Absoluto desastre en las inversiones españolas en Marruecos y las marroquíes en España en lo que va de año. Los empresarios españoles no se fían pese a los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar las inversiones en el país africano, ya antes incluso de la invasión de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, y entre enero y junio han invertido en el reino alauí 3,1 millones de euros, según datos de Comercio, una cifra irrisoria comparada con la de años anteriores.

Los empresarios españoles invirtieron en Marruecos 95,2 millones en 2025, mientras que en 2024 fueron 61,5 millones. En 2020, pese a la pandemia, la inversión española en el país fue de 101 millones de euros.

El flujo de fondos de Marruecos a España es más pírrico. La inversión de los empresarios marroquíes en España en los seis primeros meses de este año se ha hundido hasta registrar 64.100 euros. En 2025 fue de 13,2 millones y un año antes, en 2024, ascendió a 27,5 millones.

De nada han servido, por lo tanto, los esfuerzos del Gobierno para que los empresarios españoles inviertan en Marruecos. En 2023 realizó una reunión de alto nivel en Rabat a la que invitó a las empresas españolas con el objetivo de que pudieran optar al plan de inversiones que había aprobado el reino, 450.000 millones de euros hasta 2050.

Ahora, como publicó este diario, está preparando otro macroevento empresarial en Rabat para aumentar las inversiones en Marruecos por parte de España con la percha de la celebración del Mundial de Fútbol 2030 en los dos países y Portugal.

El Gobierno de Pedro Sánchez apostó por Marruecos y por ampliar las relaciones comerciales con el reino después de apoyar su tesis sobre el Sáhara Occidental –que significaba cambiar la política española hacia la zona– y el enfado monumental de Argelia, que decidió en represalia cerrar el gasoducto del Magreb –que llegaba a España por Marruecos–.

En este tiempo, las inversiones españolas en Marruecos no han aumentado y, en la otra dirección, tampoco. Mientras, las exportaciones han aumentado, pero a un ritmo moderado –el saldo comercial sigue siendo ligeramente favorable a España–.

Ahora, las relaciones con Argelia se han reconducido mientras se sigue apostando por Marruecos, que ha respondido con una invasión de 80.000 ciudadanos del país a Ceuta a finales de julio.

De momento, no hay datos oficiales de cómo ha afectado este suceso a las relaciones comerciales entre los dos países, tanto en exportaciones e importaciones como en inversiones mutuas.

Lo que sí se sabe ya es el impacto que ha tenido en el tráfico del puerto de Ceuta la invasión de inmigrantes. En agosto, el tráfico de pasajeros ha caído un 21% respecto a agosto del año pasado y se ha situado en cifras desconocidas desde 2012 –a excepción de los dos años de la pandemia, 2020 y 2021–.