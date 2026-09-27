La hipocresía de la izquierda no tiene límites. El lamentable desahucio de Maricarmen ha dejado en evidencia su falta de escrúpulos al usar a una mujer de 87 años como ariete político. Tanto el PSOE como Sumar o Podemos están saliendo a criticar la situación y a culpar a la derecha de Isabel Díaz Ayuso como si con ellos no fuera la cosa, como si ellos no llevaran gobernando este país más de ocho años.

Pablo Iglesias es un ejemplo claro de ello. El podemita que llegó a ser vicepresidente de este país, que tuvo en su poder el llevar a cabo medidas en vivienda, se hace ahora el indignado y se equipara a la clase obrera para exigir nuevas leyes que blinden el derecho a tener una casa o la prohibición de los desahucios. Una persona que pasó de vivir en Vallecas y defender los barrios obreros a comprarse un casoplón en Galapagar.

«Maricarmen es nuestra Rosa Parks, se ha convertido en un símbolo», ha llegado a asegurar Iglesias. E incluso llega a tirar balones fuera y, ante un posible reproche y a modo de excusa por la falta de medidas mientras Podemos estaba en el Gobierno de España, llega a asegurar que ahora es «el momento de exigir lo que en otros momentos era más difícil de exigir».

El ex líder podemita ha salido del ostracismo para sumarse a la nueva ola de la extrema izquierda que ayer acampó en Sol como hicieron el 15 de mayo de 2011, origen precisamente del movimiento que terminó con la creación de Podemos y que aupó a Iglesias como líder de la extrema izquierda. Y esa es su intención: volver a usar la indignación de sus ex votantes para resurgir su partido y rascar votos para que Irene Montero, que seguramente sea candidata a las próximas generales, logre algún escaño en el Congreso.

Pablo Iglesias ha hecho una defensa férrea de la nueva acampada en Sol. Dice que «ojalá se extienda a todas las plazas del país» y que «la movilización tiene que ser permanente». «Necesitamos que esa movilización defina el futuro político de España. Esto no se tiene que quedar solo en Madrid. Esto tiene que ser permanente. La vivienda tiene que ser un derecho. Hay especuladores dentro del Congreso», ha zanjado.