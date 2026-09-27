María Zabay e Irene Tabera, las dos periodistas de OKDIARIO reconocidas con la Cruz al Mérito Profesional de la HOIM

Las periodistas de OKDIARIO María Zabay e Irene Tabera recibieron este sábado la Cruz al Mérito Profesional – Periodismo de la Honorífica Orden Internacional de Mérito (HOIM). La entrega tuvo lugar durante una cena de gala en Madrid, concebida por la entidad como una ocasión especial para reunir a los distinguidos con personalidades de diferentes ámbitos profesionales e institucionales.

La gala contó con representantes de otras órdenes, miembros del Consejo Honorario y del Consejo Honorífico de Relaciones con las Órdenes (CORO), embajadores de la HOIM y profesionales de distintos sectores. Al frente de la entidad se encuentran su presidente soberano, Gustavo Luis Rachid Rucker, y su gran canciller, Juan Cayón Peña. Según explica la orden, el Consejo Honorario asesora a ambos en el cumplimiento de sus fines, mientras que el CORO impulsa el diálogo y la cooperación con instituciones afines.

En una ceremonia cuidada en sus detalles y marcada por el carácter solemne de las condecoraciones, la HOIM incorporó por primera vez el periodismo a las categorías de su Cruz al Mérito Profesional. Zabay y Tabera fueron las dos distinguidas específicamente en esta nueva categoría, dedicada a reconocer sus respectivas trayectorias en la entrevista, la investigación y la información de actualidad.

El reconocimiento a María Zabay destaca sus años de trabajo periodístico y sus entrevistas en profundidad a personalidades de la política, la cultura y otros ámbitos de la vida pública. Desde que tuvo lugar la invasión, parte de su labor se ha centrado en Marruecos y Ceuta: ha entrevistado a dirigentes políticos marroquíes y, en la ciudad autónoma, ha recogido testimonios de inmigrantes, profesionales de la atención social y fuentes de la Policía Nacional. Esa diversidad de voces le ha permitido abordar las dimensiones políticas, sociales y humanas de la situación fronteriza.

Zabay dirige y presenta El Foco en OKDIARIO. También ha desarrollado una carrera como presentadora de televisión y escritora. Es autora de siete novelas en las que presta especial atención a las motivaciones de los individuos, sus comportamientos y las tensiones de la sociedad en la que viven.

Irene Tabera forma parte del equipo de Investigación y Tribunales de OKDIARIO. Sus investigaciones y exclusivas han abordado casos de corrupción política y asuntos de relevancia judicial. Entre ellas figura una información sobre el entorno del ex ministro José Luis Ábalos que el periódico destacó entre sus exclusivas de 2025. Tabera ha firmado trabajos junto a Luis Balcarce y desarrolla su labor en el diario dirigido por Eduardo Inda. También participa como analista en programas de televisión.

Una gala que reúne a profesionales de distintos ámbitos

El reconocimiento al periodismo se suma a distinciones concedidas a profesionales de especialidades muy diversas. Entre las personas anunciadas por la HOIM para esta edición figuran el endocrinólogo Pedro Pablo Ortiz Remacha, la bióloga María Amparo Rodrigo López, el teniente coronel veterinario Agustín Tabanera de Lucio y Félix Jodrá Abuelo, comisario jefe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón. También figura María Mercedes Lasaosa Sánchez, profesora, historiadora e investigadora.

La entidad incluyó entre sus distinguidos al profesor universitario e investigador Andrés Jerónimo Arenas Falótico, al doctor en Geografía Fernando López Martín y a la abogada internacional Almudena Bernabéu García, entre otros. En el apartado institucional, anunció diplomas al mérito para los Reales Tercios de España y la Real Academia Europea de Doctores.

La HOIM señala que sus distinciones buscan reconocer trayectorias personales y profesionales vinculadas a la dedicación, el mérito y la contribución al bienestar común. La entidad se presenta como una orden diplomática y, según la información facilitada por su secretaría, está constituida como asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Las cruces son reconocimientos otorgados por la propia HOIM.