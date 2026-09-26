Así detuvo la Policía a un invasor tras una pelea entre inmigrantes cerca de la frontera de El Tarajal

La Policía Nacional, junto a la Policía Militar, detiene en unos pisos cerca de la frontera de El Tarajal a un invasor tras una pelea con otro. Los vecinos de la zona cuentan a OKDIARIO que los enfrentamientos entre inmigrantes ocurren casi a diario en esa zona.

Además, los inmigrantes que acuden a esa zona en específico de la frontera «están mirando constantemente la parte de Marruecos» como esperando que ocurriera algo.

Ceuta continúa invadida por miles de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, que entraron de forma masiva a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Los invasores campan por la ciudad autónoma causando problemas; los vecinos que acuden a este medio denuncian que están hartos de la presencia de estos individuos y piden soluciones de manera urgente.

Otra detención que se efectuó hoy fue en la playa de El Trampolín de Ceuta a dos marroquíes de 42 y 21 años sospechosos de violar a una menor de 17 años de la misma nacionalidad. El suceso ocurrió este sábado a horas del mediodía cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha acudido hasta el asentamiento chabolista tras recibir una alerta. Agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de unos gritos en el asentamiento chabolista donde actualmente hay unos 3000 invasores. Al llegar, vieron a una niña saliendo de una de las tiendas en «muy mal estado» y supuestamente drogada. Según publica la Cadena Ser, «la joven apenas podía mantenerse en pie» y además tenía cortes en la cara, como en las piernas y los genitales le sangraban.

Más temprano, la Guardia Civil interceptó en el Estrecho de Gibraltar a dos embarcaciones con 20 inmigrantes marroquíes provenientes de Ceuta, cuando se dirigían a la Península. Posteriormente, detuvieron y pusieron a disposición judicial al patrón de otra embarcación donde viajaban 17 inmigrantes a pocas millas de la costa ceutí.

Una de las embarcaciones localizada por el Servicio Marítimo del Instituto Armado en las inmediaciones de la frontera de Benzú en el noroeste de Ceuta. En ella viajan once personas, todas marroquíes, y se dirigía a las costas de Cádiz. La otra embarcación con nueve inmigrantes, también marroquíes, fue localizada por los mismos agentes horas después, en Santa Catalina, al extremo nororiental de Ceuta.