El sábado es quizás uno de los días en los que más se nota el movimiento en las carreteras por parte de aquellos que se desplazan para hacer una escapada o también los que van a los centros comerciales más alejados del centro para poder hacer la compra o pasar el día. Si ese es tu caso, es importante primero de todo que tengas gasolina suficiente y como no, que sepas cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 25 de septiembre.

Sabemos que hasta final de mes se aplica el descuento de 5 céntimos por litro de gasolina, pero incluso con esa pequeña rebaja, apenas se nota diferencia y seguimos pagando bastante más que hace apenas un año. Por ello es importante saber dónde se para a repostar y para ello, nada como saber cuáles son los datos actualizados en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que os mostramos a continuación, tanto para la gasolina como para el diésel.

Precio de la gasolina hoy 26 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estos son los precios de la gasolina para este sábado 26 de septiembre en Madrid:

Gasolina 95

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.779 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 2.019 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Repsol. Madrid. Autovía M-50, km 34. Precio: 2.029 €/l.

Diésel

Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.799 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Simon Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l.

Con los listados que acabamos de ver ya sabemos dónde es más barato repostar en Madrid hoy sábado, pero si deseas hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y buscar en función de dónde estés ubicado, viendo resultados además en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: