Los psicólogos expertos coinciden: los mayores de 75 años que repiten siempre las mismas historias no están perdiendo memoria, en realidad están haciendo una revisión de su vida

Si una persona mayor cuenta constantemente la misma historia de su juventud, no significa necesariamente que haya olvidado que ya la contó. La psicología lleva décadas estudiando la llamada revisión de vida, un proceso mediante el que las personas mayores recuerdan, ordenan y reinterpretan experiencias importantes de su pasado. Hablar de aquellos acontecimientos puede ayudarles a conectar con su identidad, compartir recuerdos con otras personas y dar sentido a diferentes etapas de su vida.

Una forma de mirar al pasado

El concepto de revisión de vida fue desarrollado por el psiquiatra Robert N. Butler, quien describió la tendencia de algunas personas mayores a revisar mentalmente acontecimientos, conflictos y experiencias significativas de su trayectoria. Estudios definen actualmente la life review como el proceso mediante el que, especialmente en edades avanzadas, una persona reflexiona y analiza experiencias de su vida.

Por eso, contar repetidamente cómo conocieron a su pareja, cómo consiguieron su primer empleo o qué ocurrió durante una etapa especialmente importante puede tener un significado que va más allá de recordar un dato concreto. La investigación psicológica ha relacionado la reminiscencia con dimensiones personales y sociales, ya que esos recuerdos permiten reconstruir la propia historia y compartirla con familiares, amigos o cuidadores.

No es exactamente lo mismo que perder memoria

Sin embargo, hay una diferencia importante. Repetir una historia no demuestra por sí solo que una persona conserve perfectamente su memoria, ni tampoco significa automáticamente que tenga un deterioro cognitivo. La repetición puede aparecer por diferentes motivos y debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto, la frecuencia y otros cambios en el funcionamiento cotidiano.

La investigación psicológica distingue además entre la reminiscencia y la revisión de vida. La primera puede consistir simplemente en recuperar recuerdos concretos, mientras que la segunda implica una reflexión más amplia sobre acontecimientos y etapas personales. Una revisión científica analizó 131 trabajos y concluyó que la revisión de vida puede aportar beneficios en determinadas circunstancias, aunque sus efectos y duración no son iguales para todas las personas.

Una señal que conviene observar

La clave está, por tanto, en no interpretar automáticamente cada repetición como un síntoma de demencia ni como una prueba de que la memoria funciona perfectamente. Si además aparecen dificultades para realizar tareas cotidianas, desorientación, problemas importantes para encontrar palabras, cambios de comportamiento o pérdida progresiva de recuerdos recientes, la situación es diferente y puede ser recomendable consultar con un profesional sanitario.