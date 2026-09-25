Los chefs lo tienen claro: «El secreto de unos huevos revueltos suaves y cremosos no está en la leche, sino en la mantequilla»

Los huevos revueltos son un plato saludable y versátil, perfectos tanto para un brunch como para una cena ligera. La receta parece que no esconde ningún secreto, ya que basta con batir unos huevos, ponerlos en la sartén y remover hasta que estén listos. Para que queden suaves, cremosos y jugosos, muchas personas agregan leche pero, según los chefs, existe una alternativa muchísimo mejor: la mantequilla. Se trata de un pequeño detalle que, aunque parece insignificante, marca una gran diferencia en el resultado final.

Asimismo, la clave está en controlar el fuego y tener paciencia. Los cocineros insisten en la importancia de removerlos con suavidad, evitando movimientos demasiado bruscos que puedan alterar su textura. El resultado son unos huevos revueltos suaves y cremosos, perfectos para servir sobre una tostada, acompañar con aguacate, queso o jamón, o simplemente disfrutarlos solos recién hechos.

El truco definitivo para hacer unos huevos revueltos

Para preparar esta receta necesitas los siguientes ingredientes: 4 huevos, 20 gramos de mantequilla, sal al gusto, pimienta negra opcional y una cucharadita de agua, también opcional.

Para empezar, casca los huevos en un bol y bátelos ligeramente hasta integrar las claras y las yemas. Después, coloca una sartén antiadherente a fuego bajo y añade los 20 gramos de mantequilla. Espera a que se derrita lentamente, procurando que no llegue a dorarse.

A continuación, vierte los huevos batidos en la sartén y empieza a removerlos con una espátula de silicona, llevando el huevo desde los bordes hacia el centro. Mantén siempre el fuego bajo y sigue mezclando con suavidad. Retira la sartén cuando los huevos todavía estén ligeramente cuajados y presenten un aspecto brillante, ya que seguirán cocinándose con el calor residual. Añade la sal y, si quieres, un poco de pimienta negra justo al final. De esta forma conseguirás conservar mejor su textura cremosa.

Errores a evitar

Para conseguir unos huevos revueltos especialmente suaves y cremosos, es importante evitar algunos errores frecuentes. Cocinarlos a fuego demasiado alto puede hacer que se sequen rápidamente, mientras que dejarlos demasiado tiempo en la sartén hará que sigan cuajándose con el calor residual. Además, es fundamental evitar removerlos con movimientos bruscos, ya que pueden formarse grumos grandes y una textura menos uniforme. Por último, añadir la sal al principio puede modificar ligeramente la consistencia del huevo, por lo que es preferible incorporarla al final.

La receta más viral: huevos turcos

#huevos #aperitivo #pimientos #masito #lacocinademasito ♬ Ella No Es Tuya (Remix) – Rochy RD & Myke Towers & Nicki Nicole @lacocinademasito RECETA ESCRITA⬇️⬇️ ⭐️HUEVOS TURCOS⭐️ Ingredientes: • 4 huevos o los que quieras • Vinagre de vino blanco • 1 cebolla • 1 pimiento verde italiano • 1 pimiento rojo • Sal • Aceite de oliva virgen extra • 2 rodajas de tomate por huevo • Orégano • Queso mozzarella Preparación de la receta: 1. Añade a un cuenco agua, sal y un chorrete de vinagre y pon el agua a hervir a fuego alto 2. Cuando rompa a hervir añade los huevos y deja cocinar 10 minutos a fuego 6/9, sácalos y resérvalos en agua fría 3. En una sarten con un chorrete de aceite de oliva virgen extra incorpora la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo picado en juliana fina 4. Añade un poco de sal y cocina a fuego 6/9, durante 15 minutos 5. Para que no se quemen las verduras en el siguiente paso baja el fuego al 1 o al 2 sobre 9 y coloca las rodajas de tomate de 1 cm de grosor y un poco de orégano sobre cada una 6. Añade queso encima de cada tomate, solo un poco y pon ahora medio huevo 7. Cubre todo el huevo con queso, añade más orégano y pon la tapa 8. Cocina 15 minutos a fuego 4/9 moviendo de vez en cuando con movimientos de vaivén, sin meter ningún utensilio 9. Ya podrías disfrutar de estos huevos turcos ¿Con quién los compartirías? Etiquétale #huevosturcos

Los huevos turcos, también conocidos como çilbir, son una receta tradicional de Turquía que combina huevos escalfados con una cremosa base de yogur y una irresistible salsa de mantequilla aromatizada con un toque de pimentón, dando como resultado un plato sencillo y realmente espectacular.

Para prepararlos, pon agua en una cazuela con sal y un chorrito de vinagre de vino blanco y llévala a ebullición. Cuando hierva, incorpora los huevos y cuécelos durante 10 minutos a fuego medio-alto. Después, retíralos y pásalos a un recipiente con agua fría. En una sartén, añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra y cocina la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo, todo cortado en juliana fina, con una pizca de sal durante 15 minutos a fuego medio-alto.

A continuación, baja el fuego y coloca las rodajas de tomate, de aproximadamente un centímetro de grosor, sobre las verduras. Añade orégano y un poco de mozzarella sobre cada rodaja. Corta los huevos por la mitad y coloca una mitad encima de cada tomate. Cubre con más queso y orégano, tapa y cocina 15 minutos a fuego medio-alto, moviendo la sartén suavemente de vez en cuando. ¡Listos para disfrutar!