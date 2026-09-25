Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: el juez Juan Carlos Peinado se jubila
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Este viernes, 25 de septiembre, la actualidad política está marcada por la jubilación del juez Juan Carlos Peinado, que cuelga la toga como magistrado de instrucción del juzgado 41 de Madrid, tras mandar a juicio a Begoña Gómez.
Además, el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que vivía en un piso del distrito madrileño de Retiro bajo un alquiler de renta antigua, sigue ocupando titulares y el debate político.
Mientras, la situación en Ceuta es insostenible. Miles de inmigrantes ilegales que entraron durante la invasión del 30 de julio siguen campando a sus anchas por la ciudad autónoma, que no ha recuperado la normalidad ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Bolaños acusa al CGPJ de buscar la «impunidad total» del juez Peinado
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado y ha acusado al CGPJ de intentar lograr «la impunidad total del denunciado».
El titular de Justicia ha presentado este jueves un recurso con el que pretende conseguir acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado -que le fue denegado en su día- para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden.
«La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado», advierte el ministro.
Tellado acusa al PSOE de no querer que se investigue «su corrupción masiva» y sostiene que la democracia ganará
El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de no querer que se investiguen «sus delitos, escándalos y su corrupción masiva», al tiempo que ha asegurado que «la democracia española va a ganarles este pulso».
Tellado ha afirmado que el actual Gobierno (PSOE-Sumar) resulta «lo opuesto a la democracia», pero se ha mostrado convencido de que «la democracia española, como la nación, va a ganarles este pulso».
En el marco de la Junta Directiva que ha celebrado el PP de Cantabria desde las 20.00 horas de este jueves en el Hotel Chiqui de Santander, el dirigente popular ha denunciado que el proyecto de Pedro Sánchez rechaza las decisiones de jueces y tribunales, y ha sostenido que al Ejecutivo «lo que no le gusta es la democracia» y «el Estado de Derecho». «No les gusta que se investiguen sus delitos, sus escándalos y su corrupción masiva», ha apostillado.
Rabat dice que si los inmigrantes no han sido devueltos de Ceuta a Marruecos, «hay que preguntar a España el porqué»
El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha afirmado que «si los migrantes ilegales y los menores no han sido devueltos» tras la masiva llegada a Ceuta, habría que preguntarle a España y no a Marruecos el porqué de la situación, señalando que no son sus autoridades las que «llevan a cabo dicha devolución».
«Si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España», ha declarado Burita ante los medios al término de una reunión con su homólogo español, José Manuel Albares.
Zapatero otorgó a Arabia Saudí «condiciones favorables» para sus inversiones un año antes de recibir las joyas
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero suscribió en 2006 un convenio con Arabia Saudí para «crear condiciones favorables para las inversiones». Apenas un año después, el que fuera líder socialista recibió un obsequio de joyas por parte del entonces rey del país asiático, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, según comunicó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El juez Peinado cuelga la toga tras mandar a juicio a Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado cuelga la toga a dos días de que, este domingo, cumpla 72 años, y lo hace tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
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Rabat carga contra el PP por sus «acusaciones gratuitas» y su desconocimiento sobre la inmigración
Marruecos ha vuelto a cargar contra el PP al que ha advertido de que sus «acusaciones gratuitas» y su «retórica estéril» no ayudan a la relación bilateral entre los dos países, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de desconocer «la cuestión migratoria y su gestión».
En esta ocasión ha sido el propio ministro de Exteriores, Naser Burita, quien ha puesto el foco en el principal partido de la oposición, aunque sin citarle expresamente, como ya ocurriera con el comunicado oficial del 10 de septiembre sobre la situación en Ceuta y lo ha hecho en declaraciones a la prensa en Nueva York tras reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares.
A juicio de Burita, «las declaraciones que realizan actores políticos españoles demuestran que no miden el valor» de la asociación entre los dos países y que «no conocen el Marruecos de hoy y no tienen ningún conocimiento de la cuestión migratoria y de su gestión».