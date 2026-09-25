Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: el juez Juan Carlos Peinado se jubila

Este viernes, 25 de septiembre, la actualidad política está marcada por la jubilación del juez Juan Carlos Peinado, que cuelga la toga como magistrado de instrucción del juzgado 41 de Madrid, tras mandar a juicio a Begoña Gómez.

Además, el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que vivía en un piso del distrito madrileño de Retiro bajo un alquiler de renta antigua, sigue ocupando titulares y el debate político.

Mientras, la situación en Ceuta es insostenible. Miles de inmigrantes ilegales que entraron durante la invasión del 30 de julio siguen campando a sus anchas por la ciudad autónoma, que no ha recuperado la normalidad ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez.