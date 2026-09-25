Los cocineros gallegos coinciden: «Los mejores champiñones no llevan nata, sino 200 ml de caldo de pollo y 15 g de maicena»

Los champiñones admiten multitud de preparaciones, pero una salsa cremosa no necesita necesariamente nata. Una receta del cocinero gallego Pablo Suárez propone una alternativa basada en caldo de pollo y maicena para conseguir una textura ligada y brillante.

El resultado combina el sabor intenso de los hongos con una preparación sencilla y pocos ingredientes. El secreto está en espesar el caldo con la cantidad adecuada de maicena, sin necesidad de recurrir a productos lácteos.

De esta forma, los champiñones quedan bien cubiertos por una salsa suave, perfecta para acompañar carnes, pescados, pasta, arroz o incluso unas patatas. Es una opción fácil para cambiar la forma habitual de cocinar este ingrediente en casa.

Así se preparan los champiñones sin nata

La clave de esta receta está en sustituir la nata por una mezcla de caldo de pollo y fécula de maíz. La maicena actúa como espesante y permite conseguir una salsa con cuerpo sin recurrir a una base de nata, harina o mantequilla.

Para cuatro personas hacen falta 500 gramos de champiñones portobello, 200 mililitros de caldo de pollo, 100 mililitros de vino blanco, tres o cuatro dientes de ajo, dos cucharaditas de maicena, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta negra y perejil.

El primer paso consiste en laminar los champiñones y saltearlos junto al ajo picado y el aceite a fuego medio-alto. Es importante destacar que conviene dejar que pierdan buena parte de su volumen y que se doren antes de incorporar el vino blanco. Después, hay que esperar hasta que el alcohol y prácticamente todo el líquido se hayan evaporado.

¿Por qué la maicena consigue espesar la salsa?

El procedimiento tiene un detalle importante. La maicena no debe añadirse directamente al caldo caliente porque puede formar grumos. Lo adecuado consiste en disolver primero la fécula en el caldo de pollo frío y remover hasta conseguir una mezcla homogénea.

Una vez preparada, se incorpora a la sartén o cazuela donde están los champiñones. El fuego debe bajar para que la salsa reduzca poco a poco. En unos minutos, la maicena desarrolla su capacidad espesante y permite que el líquido adquiera una consistencia suficiente para cubrir los champiñones.

Pablo Suárez, cocinero gallego conocido en Instagram como Poesía de fogón, utiliza precisamente este método en su receta. Su propuesta emplea 200 mililitros de caldo de pollo y dos cucharaditas de maicena para obtener una salsa cremosa sin nata.

¿Qué tipo de champiñones elegir?

La receta utiliza champiñones portobello, una variedad de Agaricus bisporus, la misma especie a la que pertenece el champiñón blanco habitual. El portobello se caracteriza por una textura más firme y un sabor más intenso, especialmente cuando alcanza una mayor madurez.

Sin embargo, también puede prepararse con champiñones blancos. En ese caso, conviene controlar el tiempo de cocción porque pueden liberar algo más de agua. El objetivo consiste en conseguir un buen dorado antes de añadir el vino y la mezcla de caldo con maicena.

La receta completa requiere unos 20 minutos de preparación. Tras reducir la salsa, solo queda ajustar el punto de sal y pimienta y añadir perejil picado. Este plato puede servirse como guarnición, acompañamiento de arroz blanco, pasta o puré de patata.