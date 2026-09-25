Francia estrena una nueva era con Zidane para disputar a España la hegemonía del fútbol mundial

Zinedine Zidane inicia un nueva era en la selección francesa. La llegada del ex técnico del Real Madrid supone el comienzo de un nuevo ciclo en el que Francia tratará de recuperar la hegemonía que alcanzó en el fútbol mundial en 2018 y que le arrebató primero Argentina, y, en su camino a volver a cruzarse con la Albiceleste, la selección española. Los bleus cuentan con la materia prima para volver a lo más alto. Ahora, le toca a Zinedine Zidane hacerla funcionar.

Zizou y la selección francesa estaban condenados a entenderse. Desde el final de su última etapa en el Real Madrid en mayo de 2021, el técnico ha estado aguardando el momento para convertirse en seleccionador galo. Didier Deschamps aguantó en el cargo más de lo esperado, especialmente después de sus derrotas en las Eurocopas de 2021 y 2024. Su principal argumento fue el triunfo en Rusia 2018 y la final, en la que cayó en penaltis, cuatro años después en Qatar. Después de casi 14 años, Deschamps dijo adiós a la selección gala tras su derrota en semifinales del pasado Mundial.

El final del ya ex entrenador de Francia llegó ante una España a la postre campeona en Estados Unidos. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se ha convertido en una auténtica ‘bestia negra’ para la selección gala, a la que ha derrotado en los dos últimos grandes torneos en los que se han medido. Además, este ciclo ganador de España ‘nació’ con la remontada ante Francia en semifinales de la Eurocopa 2024 y se asentó con su incontestable triunfo -más en el juego que en el marcador- frente a los galos, también en la ronda de semifinales.

Zidane trae el carácter ganador a Francia

Zinedine Zidane llega para acabar con esta racha de derrotas ante España en los grandes torneos. El pasado Mundial ha supuesto un auténtico terremoto en los banquillos, con cambio de dueño en los de 20 de las 48 selecciones participantes. La revolución también ha llegado a algunas de los equipos nacionales más potentes del panorama europeo. Otro técnico de peso como Jürgen Klopp también abandona su retiro para liderar un nuevo ciclo en Alemania.

El ex del Liverpool llega para abanderar una auténtica revolución en el fútbol alemán. No es lo que necesita Francia. Zizou llega para ensamblar las piezas de las que dispone el fútbol galo y darles un empujón necesario para imponerse en las grandes citas. Francia concentra muchísimo talento en el centro de la defensa y en la delantera, pero adolece de un perfil que conecte ambas líneas y que no ha encontrado desde la caída de Paul Pogba. También Griezmann ejerció un rol similar en sus últimos coletazos en la selección.

La nueva selección francesa de Zinedine Zidane dispondrá de un largo parón para comenzar a construir el proyecto. EL técnico tendrá un exigente debut en Turquía este viernes en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Su primera alineación dará pistas sobre sus intenciones, especialmente en si pretende mantener el esquema con cuatro atacantes por el que optó Deschamps en el Mundial. Una idea que intimidó al resto de selecciones en las rondas previas, pero que no funcionó ante un rival de entidad. Zizou contará con cuatro partidos en su estreno como seleccionador para comenzar a trazar los primeros esbozos de lo que será su Francia.